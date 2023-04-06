Могут ли отправить призывников на СВО в 2023? Ответил новосибирский военком Кудрявцев

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
«Призывников, согласно закону Минобороны РФ, запрещено отправлять в зону спецоперации. Они будут проходить службу только на территории России, за исключением недавно принятых субъектов», - сообщил Кудрявцев.
Также он уточнил, что весенний призыв продлится в регионе с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Повестки придут 2 000 парней.
Ранее Кудрявцев рассказал, как будет проходить призывная кампания в Новосибирской области.