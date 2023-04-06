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Могут ли отправить призывников на СВО в 2023? Ответил новосибирский военком Кудрявцев

6 апреля 2023, 10:34
Фото: 1MI
Призывников из Новосибирска не отправят на СВО

Новосибирский военком Кудрявцев рассказал о вероятности отправки призывников на СВО

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев исключил возможность отправки призывников в зону СВО. Об этом он заявил на пресс-конференции ТАСС 6 апреля.
«Призывников, согласно закону Минобороны РФ, запрещено отправлять в зону спецоперации. Они будут проходить службу только на территории России, за исключением недавно принятых субъектов», - сообщил Кудрявцев. 

Также он уточнил, что весенний призыв продлится в регионе с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Повестки придут 2 000 парней.

Ранее Кудрявцев рассказал, как будет проходить призывная кампания в Новосибирской области.

Как пройдет весенний призыв в армию в Новосибирске
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#Алина Шефер#Зона СВО#Армия#Весенний призыв#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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