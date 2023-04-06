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Уклониться от армии незаконно помогают шесть компаний в Новосибирске: их число растет

6 апреля 2023, 09:36
Фото: 1MI
В Новосибирске 6 фирм занимаются освобождением от призыва

В Новосибирске шесть компаний незаконно дают отсрочки от армии

Освободиться от призыва молодым людям в Новосибирске незаконно помогают шесть компаний. Об этом заявил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

По его словам, наш регион занимает лидирующую позицию по числу подобных фирм в стране. Число компаний, предоставляющих вне закона отсрочку, растет.

«Законно освободить от призыва в армию могут только военкоматы и Минобороны РФ. Это если у призывника проблемы со здоровьем или другие веские причины. Незаконно данным занимаются шесть компаний, которых привлекут к ответственности», - сообщил Кудрявцев на пресс-конференции ТАСС 6 апреля.

Военком Новосибирской области уже сообщил об этих фирмах правоохранителям. Организации получат соответствующие предупреждения.

Напомним, также стало известно, что придумывают призывники в Новосибирске, чтобы откосить от армии в 2023 году.

 

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#Армия#Отсрочка#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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