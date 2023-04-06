Уклониться от армии незаконно помогают шесть компаний в Новосибирске: их число растет

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
По его словам, наш регион занимает лидирующую позицию по числу подобных фирм в стране. Число компаний, предоставляющих вне закона отсрочку, растет.
«Законно освободить от призыва в армию могут только военкоматы и Минобороны РФ. Это если у призывника проблемы со здоровьем или другие веские причины. Незаконно данным занимаются шесть компаний, которых привлекут к ответственности», - сообщил Кудрявцев на пресс-конференции ТАСС 6 апреля.
Военком Новосибирской области уже сообщил об этих фирмах правоохранителям. Организации получат соответствующие предупреждения.
Напомним, также стало известно, что придумывают призывники в Новосибирске, чтобы откосить от армии в 2023 году.