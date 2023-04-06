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В ГИБДД Новосибирска назвали улицы, где чаще сбивают людей и регистрируют ДТП

6 апреля 2023, 06:45
Фото: 1MI
В ГИБДД назвали улицы в Новосибирске, где сбивали людей

Названы улицы Новосибирска, где под машины часто попадали пешеходы

Под колеса автомобилей в Новосибирске попали 53 человека за январь и февраль 2023 года. В региональном ГИБДД по запросу Atas.info сообщили, на каких улицах города чаще случались аварии.

За этот период времени в мегаполисе зарегистрировано 135 ДТП. Почти одна треть аварий – это наезд на пешеходов.

Из статистики ведомства следует, что новосибирцев сбивали на перекрестке улицы Титова и Станиславского. Это происходило в нескольких метра, когда водители выезжали с кольца.

Также три пешехода попадали под колеса машин на улице Кирова и улице Восход. Местом концентрации ДТП стал и Красный проспект, были сбиты пешеходы напротив домов №15 и №64. Сразу два сибиряка пострадали в центре Новосибирска возле «Универсама». Аварии фиксировали на ул. Сибиряков-Гвардейцев, Кропоткина и Гусинобродском шоссе.

Всего пострадали 53 жителя Новосибирска в этих авариях. Погибли три пешехода.

Названы самые аварийные районы Новосибирска в 2023 году
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#Алина Шефер#ДТП#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Гибдд#Пешеход#Авария
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