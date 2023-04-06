В ГИБДД Новосибирска назвали улицы, где чаще сбивают людей и регистрируют ДТП

Также три пешехода попадали под колеса машин на улице Кирова и улице Восход. Местом концентрации ДТП стал и Красный проспект, были сбиты пешеходы напротив домов №15 и №64. Сразу два сибиряка пострадали в центре Новосибирска возле «Универсама». Аварии фиксировали на ул. Сибиряков-Гвардейцев, Кропоткина и Гусинобродском шоссе.