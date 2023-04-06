В ГИБДД Новосибирска назвали улицы, где чаще сбивают людей и регистрируют ДТП

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
За этот период времени в мегаполисе зарегистрировано 135 ДТП. Почти одна треть аварий – это наезд на пешеходов.
Из статистики ведомства следует, что новосибирцев сбивали на перекрестке улицы Титова и Станиславского. Это происходило в нескольких метра, когда водители выезжали с кольца.
Также три пешехода попадали под колеса машин на улице Кирова и улице Восход. Местом концентрации ДТП стал и Красный проспект, были сбиты пешеходы напротив домов №15 и №64. Сразу два сибиряка пострадали в центре Новосибирска возле «Универсама». Аварии фиксировали на ул. Сибиряков-Гвардейцев, Кропоткина и Гусинобродском шоссе.
Всего пострадали 53 жителя Новосибирска в этих авариях. Погибли три пешехода.