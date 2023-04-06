В Новосибирске освятят вербы в Вознесенском соборе 9 апреля

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 05:32
Прихожан приглашают на церемонию освящения ветвей вербы 9 апреля. Она пройдет в 7 и 10 часов утра.
Вербное воскресенье - это один из значимых православных праздников в стране, который отметят 9 апреля 2023 года. В ходе божественной литургии горожанам прочитают отрывок из Евангелия, повествующий о входе Христа в Иерусалим.
Вербы являются главным символом праздника. С давних времен было принято их освящать, потом хлестать ими членов семьи, желая им здоровья. Считалось, что это растение отгоняет злых духов и хворь. После праздника ветки сжигали.
Напомним, в Новосибирске на днях начали продавать вербы на улицах от 50 рублей.