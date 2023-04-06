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В Новосибирске освятят вербы в Вознесенском соборе 9 апреля

6 апреля 2023, 04:56
Фото: freepik.com
Вербы осветят новосибирцам 9 апреля в Вознесенском соборе
Верующие жители Новосибирска смогут освятить вербы в Вознесенском соборе. Об этом сообщили в храме.

Прихожан приглашают на церемонию освящения ветвей вербы 9 апреля. Она пройдет в 7 и 10 часов утра.

Вербное воскресенье - это один из значимых православных праздников в стране, который отметят 9 апреля 2023 года. В ходе божественной литургии горожанам прочитают отрывок из Евангелия, повествующий о входе Христа в Иерусалим. 

Вербы являются главным символом праздника. С давних времен было принято их освящать, потом хлестать ими членов семьи, желая им здоровья. Считалось, что это растение отгоняет злых духов и хворь. После праздника ветки сжигали.

Напомним, в Новосибирске на днях начали продавать вербы на улицах от 50 рублей.

В Новосибирске начали продавать вербы из Алтая за 250 рублей
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#Алина Шефер#Общество#Верба#Праздник#Новосибирск#Новосибирская область
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