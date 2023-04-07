«Уже не помню, куда еду»: Новосибирск сковали адские пробки в пятницу вечером

Автомобилисты заявляют, что пробки спровоцировали «додики», который врезаются друг в друга на пустом месте. По городу фиксируют в данный момент свыше 10 ДТП на Димитровском и Коммунальном мостах, на площади Инженера Будагова – там сейчас самый жесткий затор.