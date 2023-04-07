«Уже не помню, куда еду»: Новосибирск сковали адские пробки в пятницу вечером

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
По онлайн карте «Яндекс» видно, что движение затруднено сейчас на проспектах Энергетиков и Димитрова. Аналогичная ситуация на Красном проспекте, на улицах Ипподромской, Вокзальной магистрали, Ватутина и Станционной.
Новосибирцы также не могут выбраться из-за коллапса с правого и левого берега по Октябрьскому мосту. Он загружен автомобилями. Еще накаляет обстановку ДТП в левом и среднем рядах.
«От площади Марка уже 40 минут ползем. Уже не помню, куда еду»;
«Черти, со всех рядов направо едите – горите в аду»;
«Я хочу домой. Давайте быстрее двигаться», - оставляют гневные отзывы в 2ГИС.
Автомобилисты заявляют, что пробки спровоцировали «додики», который врезаются друг в друга на пустом месте. По городу фиксируют в данный момент свыше 10 ДТП на Димитровском и Коммунальном мостах, на площади Инженера Будагова – там сейчас самый жесткий затор.