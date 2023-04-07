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Published Сегодня, 10:48

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«Уже не помню, куда еду»: Новосибирск сковали адские пробки в пятницу вечером

7 апреля 2023, 10:48
Фото: 1MI

Новосибирск сковали 10-бальные пробки в пятницу вечером 7 апреля

Водители застряли в огромных пробках вечером в пятницу, 7 апреля в Новосибирске. Дорожную обстановку сервисы оценивают на максимальные 10 баллов.

По онлайн карте «Яндекс» видно, что движение затруднено сейчас на проспектах Энергетиков и Димитрова. Аналогичная ситуация на Красном проспекте, на улицах Ипподромской, Вокзальной магистрали, Ватутина и Станционной.

Новосибирцы также не могут выбраться из-за коллапса с правого и левого берега по Октябрьскому мосту. Он загружен автомобилями. Еще накаляет обстановку ДТП в левом и среднем рядах.

Фото: Яндекс.Карты

«От площади Марка уже 40 минут ползем. Уже не помню, куда еду»;

«Черти, со всех рядов направо едите – горите в аду»;

«Я хочу домой. Давайте быстрее двигаться», - оставляют гневные отзывы в 2ГИС.

Автомобилисты заявляют, что пробки спровоцировали «додики», который врезаются друг в друга на пустом месте. По городу фиксируют в данный момент свыше 10 ДТП на Димитровском и Коммунальном мостах, на площади Инженера Будагова – там сейчас самый жесткий затор.

#Пробки#Автомобили#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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