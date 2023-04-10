«Отвалилась труба»: водители теряют запчасти в луже на Нижегородской в Новосибирске

В Новосибирске водители ломают автомобили в огромной луже на Нижегородской

Автомобилисты пожаловались на огромные ямы под лужами на улице Нижегородской в Новосибирске, в которых они повреждают свои машины. Об этой ситуации они рассказали в соцсетях.