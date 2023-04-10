atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:57

Published Сегодня, 02:57

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

Изображение материала

«Отвалилась труба»: водители теряют запчасти в луже на Нижегородской в Новосибирске

10 апреля 2023, 02:57
Фото: Нелли Лисина
Водители разбивают машины в луже в Новосибирске

В Новосибирске водители ломают автомобили в огромной луже на Нижегородской

Автомобилисты пожаловались на огромные ямы под лужами на улице Нижегородской в Новосибирске, в которых они повреждают свои машины. Об этой ситуации они рассказали в соцсетях.

По словам водителей, ежедневно на этом участке ломаются по 1-2 автомобиля. Также зачастую в лужах увязают и не могут выбраться.

«На днях проезжали по Нижегородской и наехали на кочку, которая скрывалась под лужей. Днище машины поцарапали, потеряли трубу. Она просто отвалилась при ударе», - рассказала Atas.info пострадавшая владелица автомобиля Нелли.

Напомним, ранее автомобилисты жаловались на гигантские ямы на улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске, где разбивают регулярно машины.

В Новосибирске водители разбивают автомобили в яме на Сакко и Ванцетти
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Автомобили#Лужи#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
Подпишитесь
Сердце бьется, руки оружие держать могут - доброволец без ног хочет вернуться на СВО
6 апреля 11:17
Под Новосибирском подростки напали на охранника и кассира кинотеатра
Вчера, 09:25
Похолодание и снег – прогноз погоды на неделю в Новосибирске с 10 по 16 апреля 2023
Вчера, 11:54
Бойцы элитного батальона «Вега» из Новосибирска едва не погибли в зоне СВО
Вчера, 04:01
В Новосибирске загорелось строящееся здание ЖК «Расцветай на Красном»
Вчера, 04:10
Известная телеведущая Елена Малышева объявила Новосибирск центром России
Вчера, 02:45