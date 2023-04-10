«Отвалилась труба»: водители теряют запчасти в луже на Нижегородской в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 03:01
По словам водителей, ежедневно на этом участке ломаются по 1-2 автомобиля. Также зачастую в лужах увязают и не могут выбраться.
«На днях проезжали по Нижегородской и наехали на кочку, которая скрывалась под лужей. Днище машины поцарапали, потеряли трубу. Она просто отвалилась при ударе», - рассказала Atas.info пострадавшая владелица автомобиля Нелли.
Напомним, ранее автомобилисты жаловались на гигантские ямы на улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске, где разбивают регулярно машины.