В Новосибирске ночью на Пасху запустят дополнительные троллейбусы

Горожане смогут бесперебойно на общественном транспорте доехать до храма, где в ночь с 15 по 16 апреля будет проходить божественная литургия, освещение куличей и яиц по случают Святой Пасхи. Троллейбусы начнут курсировать с 22:00 до 4:00 часов.