atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Изображение материала

В Новосибирске ночью на Пасху запустят дополнительные троллейбусы

11 апреля 2023, 06:23
Фото: 1MI
Дополнительные троллейбусы выведут на маршруты на Пасху в Новосибирске
Дополнительные троллейбусы выведут на маршруты в Пасхальную ночь в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Горожане смогут бесперебойно на общественном транспорте доехать до храма, где в ночь с 15 по 16 апреля будет проходить божественная литургия, освещение куличей и яиц по случают Святой Пасхи. Троллейбусы начнут курсировать с 22:00 до 4:00 часов.

Также на троллейбусах новосибирцев развезут в отдаленные районы города. Транспорт выйдет на следующие маршруты: «О.п. «Ул. Учительская» – Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, Красный проспект, ул. Гоголя – Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91) и другие.

Ознакомиться с остальными можно на сайте мэрии Новосибирска по ссылке.

 

#Алина Шефер#Пасха#Общественный транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Названы самые худшие поликлиники в Новосибирске
Вчера, 10:06
Апрель 2023 стал самым холодным за 16 лет в Новосибирске - глава гидрометцентра
Сегодня, 05:06
День Победы впервые отметят у стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске
Вчера, 07:05
Названы самые дорогие и самые дешевые новостройки Новосибирска
Сегодня, 03:01
Прокуратура требует убрать 95-метровую дамбу к острову Высокий в Новосибирске
Вчера, 12:28
Компания из "черного списка" освоит 250 млн рублей на ремонте дорог в НСО
Вчера, 06:47