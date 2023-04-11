В Новосибирске ночью на Пасху запустят дополнительные троллейбусы

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Горожане смогут бесперебойно на общественном транспорте доехать до храма, где в ночь с 15 по 16 апреля будет проходить божественная литургия, освещение куличей и яиц по случают Святой Пасхи. Троллейбусы начнут курсировать с 22:00 до 4:00 часов.
Также на троллейбусах новосибирцев развезут в отдаленные районы города. Транспорт выйдет на следующие маршруты: «О.п. «Ул. Учительская» – Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, Красный проспект, ул. Гоголя – Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91) и другие.
Ознакомиться с остальными можно на сайте мэрии Новосибирска по ссылке.