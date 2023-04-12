Приревновала: 66-летняя дама подшофе зарезала молодого любовника в Новосибирске

Следователи выяснили, что 66-летняя жительница Заельцовского района 28 января выпивала вместе с 50-летним сожителем дома. Во время застолья они поругались на почве ревности. Женщина на эмоциях схватилась за нож и нанесла смертельный удар любовнику.