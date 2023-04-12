Приревновала: 66-летняя дама подшофе зарезала молодого любовника в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Следователи выяснили, что 66-летняя жительница Заельцовского района 28 января выпивала вместе с 50-летним сожителем дома. Во время застолья они поругались на почве ревности. Женщина на эмоциях схватилась за нож и нанесла смертельный удар любовнику.
О своем поступке пенсионерка пожалела, но было слишком поздно. Мужчина скончался, и теперь ее будут судить.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Рассматривать материалы будут в Заельцовском районном суде.