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Приревновала: 66-летняя дама подшофе зарезала молодого любовника в Новосибирске

12 апреля 2023, 06:51
Фото: 1MI

В Новосибирске 66-летнюю женщину будут судить за убийство любовника

Пенсионерка из Новосибирска пойдет под суд за убийство своего возлюбленного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Следователи выяснили, что 66-летняя жительница Заельцовского района 28 января выпивала вместе с 50-летним сожителем дома. Во время застолья они поругались на почве ревности. Женщина на эмоциях схватилась за нож и нанесла смертельный удар любовнику.

О своем поступке пенсионерка пожалела, но было слишком поздно. Мужчина скончался, и теперь ее будут судить.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Рассматривать материалы будут в Заельцовском районном суде.

#Алина Шефер#Убийство#Любовник#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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