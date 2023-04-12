В Новосибирской области 40 электричек изменят расписание с 16 апреля

Posted Сегодня, 01:19
Published Сегодня, 01:19
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Updated Сегодня, 01:21
Корректировка графика связана с ремонтом пути. Работы продлятся с 16 по 27 апреля 2023 года.
На это время изменят расписание 40 электричек, следующих во всех направлениях. Затронут, в частности, маршруты из Новосибирска в Чулым, Коченево, Барабинск, Каргат, Татарск и другие.
Точное расписание движения электропоездов можно найти по ссылке на сайте «Экспресс-пригород».
Напомним, ранее мэрия Новосибирска сообщила, что троллейбусы выведут на ночные маршруты на Пасху. Горожан развезут по храмам, а потом обратно по домам.