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В Новосибирской области 40 электричек изменят расписание с 16 апреля

12 апреля 2023, 01:19
Фото: 1MI
Расписание изменят 40 электричек в Новосибирской области
Временно курсировать по новому расписанию начнут 40 пригородных электричек в Новосибирской области. Об этом сообщает АО «Экспресс-пригород».

Корректировка графика связана с ремонтом пути. Работы продлятся с 16 по 27 апреля 2023 года.

На это время изменят расписание 40 электричек, следующих во всех направлениях. Затронут, в частности, маршруты из Новосибирска в Чулым, Коченево, Барабинск, Каргат, Татарск и другие.

Точное расписание движения электропоездов можно найти по ссылке на сайте «Экспресс-пригород».

Напомним, ранее мэрия Новосибирска сообщила, что троллейбусы выведут на ночные маршруты на Пасху. Горожан развезут по храмам, а потом обратно по домам.

В Новосибирске ночью на Пасху запустят дополнительные троллейбусы
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#Алина Шефер#Электрички#Расписание#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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