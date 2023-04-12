atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Изображение материала

Жительница Новосибирска умудрилась подхватить вензаболевание в сауне

12 апреля 2023, 11:39
Фото: pxhere.com
Отдых в сауне закончился болезнью

Жительница Новосибирска умудрилась подхватить венерическое заболевание в сауне

Жительнице Новосибирска пришлось лечиться от венерического заболевания. Женщина утверждает, что заразилась им в сауне.

Как сообщает «АиФ Новосибирск», сибирячка решила отдохнуть в одной из саун Калининского района в Новосибирске. Женщина «очень крутяцко провела день», плавая в бассейне и кушая вкусную еду. Также она взяла домой пива. При этом поход в сауну получился  экономным.

Однако позже жительнице Новосибирска пришлось брать в аптеке специальные свечи для восстановления микрофлоры. Венерическое заболевание, по мнению пострадавшей, было подхвачено в бассейне. Однако пользователи региональной ветки сайта отзывов «Фламп», где и появилось сообщение, усомнились в этом, поскольку заболевания мочеполовой системы не передаются воздушно-капельным путем или через воду.

Напомним, что другую жительницу Новосибирска возмутили мальчики в женской раздевалке. По ее мнению, за этим в аквапарке «Лидер Лэнд» никто не следит.

Жительницу Новосибирска возмутили взрослые мальчики в женской раздевалке
Узнать подробнее
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Сауна#Болезнь#Заболевание
Подпишитесь
НОВАТ отказал в проведении «Премии НГС»-2023 ради детского концерта в Новосибирске
Вчера, 09:53
В Новосибирск пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
Вчера, 13:26
Что будет за неявку по электронной повестке на «Госуслугах» рассказал юрист
Сегодня, 05:47
В Новосибирске за прошедший год двое заключенных получили пожизненное: смотрим за что
Сегодня, 09:45
"Это преступление": региональное отделение ВООПИК о сносе Дома Кондратюка
Вчера, 05:28
Самая гламурная чиновница Новосибирской области ушла в отставку
Сегодня, 03:02