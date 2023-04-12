Жительница Новосибирска умудрилась подхватить вензаболевание в сауне

Однако позже жительнице Новосибирска пришлось брать в аптеке специальные свечи для восстановления микрофлоры. Венерическое заболевание, по мнению пострадавшей, было подхвачено в бассейне. Однако пользователи региональной ветки сайта отзывов «Фламп», где и появилось сообщение, усомнились в этом, поскольку заболевания мочеполовой системы не передаются воздушно-капельным путем или через воду.