Жительница Новосибирска умудрилась подхватить вензаболевание в сауне

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Как сообщает «АиФ Новосибирск», сибирячка решила отдохнуть в одной из саун Калининского района в Новосибирске. Женщина «очень крутяцко провела день», плавая в бассейне и кушая вкусную еду. Также она взяла домой пива. При этом поход в сауну получился экономным.
Однако позже жительнице Новосибирска пришлось брать в аптеке специальные свечи для восстановления микрофлоры. Венерическое заболевание, по мнению пострадавшей, было подхвачено в бассейне. Однако пользователи региональной ветки сайта отзывов «Фламп», где и появилось сообщение, усомнились в этом, поскольку заболевания мочеполовой системы не передаются воздушно-капельным путем или через воду.
Напомним, что другую жительницу Новосибирска возмутили мальчики в женской раздевалке. По ее мнению, за этим в аквапарке «Лидер Лэнд» никто не следит.