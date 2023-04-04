Жительницу Новосибирска возмутили взрослые мальчики в женской раздевалке

В разговоре с «НГС Новосибирск» администрация «Лидер-Лэнд» отметила, что подростков в женской раздевалке быть не может в принципе. На случай дискомфортных ситуаций имеется ширма, за которой может переодеться взрослый человек. При этом маленького ребенка до пяти лет пускают вместе с родителями, если он не в состоянии переодеться сам.