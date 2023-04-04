Жительницу Новосибирска возмутили взрослые мальчики в женской раздевалке

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
«Я не понимаю, что в женской раздевалке делают достаточно взрослые мальчики. И так тесно, а приходится, извините, еще и по углам шкериться, чтобы успеть детей переодеть и самой это сделать», - возмутилась сибирячка.
Также, по словам посетительницы, мимо открытой двери в раздевалку постоянно проходят мужчины. При этом никто не озаботился тем, чтобы обеспечить людям комфортное переодевания без смущения.
В ответ на жалобу представители администрации заявили, что женщина имела прекрасную возможность сделать замечание мамам мальчиков и отправить возможных подростков в другое помещение. За поведение детей должны нести ответственность сами родители. Что до двери, то ее также можно закрыть самой или попросить соседей.
В разговоре с «НГС Новосибирск» администрация «Лидер-Лэнд» отметила, что подростков в женской раздевалке быть не может в принципе. На случай дискомфортных ситуаций имеется ширма, за которой может переодеться взрослый человек. При этом маленького ребенка до пяти лет пускают вместе с родителями, если он не в состоянии переодеться сам.
По мнению правозащитницы Анны Таженовой, пострадавшая могла с самого начала обратиться к администратору и заявить, что ей некомфортно переодеваться в присутствии слишком взрослых мальчиков. В случае отсутствия четкого механизма нахождения детей противоположного пола в кабинках, возможный конфликт необходимо разрешить по договоренности.
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