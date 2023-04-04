atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Изображение материала

Жительницу Новосибирска возмутили взрослые мальчики в женской раздевалке

4 апреля 2023, 09:27
Фото: atas.info
Раздевалка в новосибирском аквапаоке слишком тесная

В аквапаоке Новосибирска возник конфликт из-за взрослых мальчиков в раздевалке

Посетительница аквапарка «Лидер-Лэнд» возмутилась хамским отношением администрации к клиентам. По ее словам, ей пришлось делить раздевалку со взрослыми подростками, несмотря на гендерное разделение помещения. Соответствующий гневный отзыв женщина оставила на региональной ветке сайта отзывов «Фламп».
«Я не понимаю, что в женской раздевалке делают достаточно взрослые мальчики. И так тесно, а приходится, извините, еще и по углам шкериться, чтобы успеть детей переодеть и самой это сделать», - возмутилась сибирячка.

Также, по словам посетительницы, мимо открытой двери в раздевалку постоянно проходят мужчины. При этом никто не озаботился тем, чтобы обеспечить людям комфортное переодевания без смущения.

Самый крупный аквапарк в Сибири «Аквамир» продадут в Новосибирске за 1,4 млрд рублей
Узнать подробнее

В ответ на жалобу представители администрации заявили, что женщина имела прекрасную возможность сделать замечание мамам мальчиков и отправить возможных подростков в другое помещение. За поведение детей должны нести ответственность сами родители. Что до двери, то ее также можно закрыть самой или попросить соседей.

В разговоре с «НГС Новосибирск» администрация «Лидер-Лэнд» отметила, что подростков в женской раздевалке быть не может в принципе. На случай дискомфортных ситуаций имеется ширма, за которой может переодеться взрослый человек. При этом маленького ребенка до пяти лет пускают вместе с родителями, если он не в состоянии переодеться сам.

В Новосибирске за гибель 16-летнего подростка осудили инструктора аквапарка
Узнать подробнее

По мнению правозащитницы Анны Таженовой, пострадавшая могла с самого начала обратиться к администратору и заявить, что ей некомфортно переодеваться в присутствии слишком взрослых мальчиков. В случае отсутствия четкого механизма нахождения детей противоположного пола в кабинках, возможный конфликт необходимо разрешить по договоренности.

Напомним, что на новосибирские пляжи набирают матросов-спасателей. Платить за спасение утопающих обещают от 20 тысяч рублей.

Новосибирцев зовут в спасатели за 20 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Новосибирск#Общество#Отдых#Дети#Аквапарк#Скандал
Подпишитесь
В Новосибирске в День космонавтики 12 апреля прогремит салют
Сегодня, 05:39
«А где потусить?»: Киркоров спросил у Давы, куда сходить в Новосибирске
Сегодня, 06:04
"Пропаганда алкоголя и разврата" - православные активисты против Киркорова
Вчера, 05:34
Новосибирск замкнул ТОП-10 мегаполисов России по качеству городской среды
Сегодня, 02:33
Теплую погоду обещают синоптики в Новосибирске – потеплеет до +11 °C
Сегодня, 02:57
В Новосибирске женщин лишают девственности лазером
Сегодня, 05:00