«Чистый четверг»: в Нижней Ельцовке с моста упали белые «Жигули»

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
«Жигули» упали с моста в речушку и перевернулись. Пострадавших и вообще кого-либо на месте ДТП очевидец не обнаружил», - указано в соответствующем посте.
Многие новосибирцы уже начали шутить над происходящим. «Чистый четверг. Помыть решил», - написал Дмитрий Цыганко. «Нормально дрифтанул», - поддержал его Николай Черненко. Впрочем, были и серьезные комментарии. «И куда гонят? Ведь все на тот свет уйдем», - заметила Марина Будыгина.
По данным ГУ МВД по Новосибирской области, водителя активно ищут. При этом информации о ДТП с участием «Жигулей» пока не имеется.
«Прибывшим на место экипажем ГИБДД был произведен визуальный осмотр, в результате которого в транспортном средстве никого из граждан не обнаружено. Информация о нахождении автомобиля передана в Отдел полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску для установления владельца и обстоятельств происшествия», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в Новосибирске такси утонуло в луже. Машину пришлось доставать краном.