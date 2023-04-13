«Чистый четверг»: в Нижней Ельцовке с моста упали белые «Жигули»

Многие новосибирцы уже начали шутить над происходящим. «Чистый четверг. Помыть решил», - написал Дмитрий Цыганко. «Нормально дрифтанул», - поддержал его Николай Черненко. Впрочем, были и серьезные комментарии. «И куда гонят? Ведь все на тот свет уйдем», - заметила Марина Будыгина.