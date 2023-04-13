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«Чистый четверг»: в Нижней Ельцовке с моста упали белые «Жигули»

13 апреля 2023, 08:32
Фото: ВК / АСТ-54
Водителя активно ищут

В Новосибирске с моста упали белые «Жигули»:водителя ищут

В микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске утром произошел необычный инцидент. С моста в реку упали и перевернулись белые «Жигули». Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
«Жигули» упали с моста в речушку и перевернулись. Пострадавших и вообще кого-либо на месте ДТП очевидец не обнаружил», - указано в соответствующем посте.

Многие новосибирцы уже начали шутить над происходящим. «Чистый четверг. Помыть решил», - написал Дмитрий Цыганко. «Нормально дрифтанул», - поддержал его Николай Черненко. Впрочем, были и серьезные комментарии. «И куда гонят? Ведь все на тот свет уйдем», - заметила Марина Будыгина.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, водителя активно ищут. При этом информации о ДТП с участием «Жигулей» пока не имеется.

«Прибывшим на место экипажем ГИБДД был произведен визуальный  осмотр, в результате которого в транспортном средстве никого из граждан не обнаружено. Информация о нахождении автомобиля передана в Отдел полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску для установления владельца и обстоятельств происшествия», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Новосибирске такси утонуло в луже. Машину пришлось доставать краном.

В Новосибирске автомобиль утонул в луже: машину доставали краном
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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Соцсети#Полиция#Машина
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