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Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях

13 апреля 2023, 05:56
Фото: 1MI
Новый закон об электронных повестках вызвал панику у новосибирцев

Жители Новосибирска высказались о новом законе об электронных повестках

Новый законопроект об электронных повестках вызвал панику у жителей Новосибирска. Они обсудили его в соцсетях. Поучаствовали, как мужчины призывного возраста, так женщины - у большинства только негативные эмоции.

Госдума одобрила поправки в законопроект, которые предполагают уравнивание письменных повесток и электронных. Призывникам начнут отправлять их в личный кабинет «Госуслуг», и она будет считаться врученной. За неявку в военкомат уклонистов ждет наказание.

 

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Эти поправки напугали многих новосибирцев. Закон коснется даже тех, кто уехал из России во время частичной мобилизации.

«Переживаю, что притвориться невидимкой теперь не получится. Могут вручить повестку брату или маме и даже без моей подписи мне придется явиться в военкомат. Да и если нет меня на «Госуслугах» – это никого не будет волновать», - пишет во «ВКонтакте» молодой новосибирец Павел.

«Я практически не захожу на «Госуслуги», а теперь придется делать это каждый день. Как бы с ума не сойти в ожидании. Мой друг уехал в Казахстан, когда призывать всех начали, получается, и ему придется вернуться. Там штрафы дикие за уклонение, еще и тюрьма грозит», - поделился переживаниями другой сибиряк Евгений.

Женщины, поучаствовавшие в обсуждении, оказались более лояльны к новому закону. И это вполне ожидаемо и естественно.

«Уклонение – это преступление и правильно, что ищут мужчин всеми способами», - заявила сибирячка Алена.

«Просто плохая идея тихо скидывать всё в личный кабинет. К тому же, не у всех есть там аккаунты. Как эту проблему решить?
Опять же что делать с теми же вахтовиками, которые не имеют доступ к личному кабинету и не факт, что он у них есть вообще.
Тут много нюансов слишком», - высказалась Екатерина.

Некоторые новосибирцы признались, что стараются сохранять спокойствие. Они пока не знают, как точно будет работать этот закон и воздерживаются от резких комментариев.

#Алина Шефер#Общество#Повестки#Законопроект#Новосибирск#Новосибирская область
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