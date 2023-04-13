Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях

«Просто плохая идея тихо скидывать всё в личный кабинет. К тому же, не у всех есть там аккаунты. Как эту проблему решить?

Опять же что делать с теми же вахтовиками, которые не имеют доступ к личному кабинету и не факт, что он у них есть вообще.

Тут много нюансов слишком», - высказалась Екатерина.