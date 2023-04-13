Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Госдума одобрила поправки в законопроект, которые предполагают уравнивание письменных повесток и электронных. Призывникам начнут отправлять их в личный кабинет «Госуслуг», и она будет считаться врученной. За неявку в военкомат уклонистов ждет наказание.
Эти поправки напугали многих новосибирцев. Закон коснется даже тех, кто уехал из России во время частичной мобилизации.
«Переживаю, что притвориться невидимкой теперь не получится. Могут вручить повестку брату или маме и даже без моей подписи мне придется явиться в военкомат. Да и если нет меня на «Госуслугах» – это никого не будет волновать», - пишет во «ВКонтакте» молодой новосибирец Павел.
«Я практически не захожу на «Госуслуги», а теперь придется делать это каждый день. Как бы с ума не сойти в ожидании. Мой друг уехал в Казахстан, когда призывать всех начали, получается, и ему придется вернуться. Там штрафы дикие за уклонение, еще и тюрьма грозит», - поделился переживаниями другой сибиряк Евгений.
Женщины, поучаствовавшие в обсуждении, оказались более лояльны к новому закону. И это вполне ожидаемо и естественно.
«Уклонение – это преступление и правильно, что ищут мужчин всеми способами», - заявила сибирячка Алена.
«Просто плохая идея тихо скидывать всё в личный кабинет. К тому же, не у всех есть там аккаунты. Как эту проблему решить?
Опять же что делать с теми же вахтовиками, которые не имеют доступ к личному кабинету и не факт, что он у них есть вообще.
Тут много нюансов слишком», - высказалась Екатерина.
Некоторые новосибирцы признались, что стараются сохранять спокойствие. Они пока не знают, как точно будет работать этот закон и воздерживаются от резких комментариев.