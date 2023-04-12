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Новосибирские юристы рассказали о последствиях за неявку по электронной повестке

12 апреля 2023, 08:00
Фото: 1MI
Новосибирский юрист Марина Сапожникова рассказала, что означают поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», что грозит за неявку по электронной повестке, полученной через личный кабинет на сайте госуслуги.

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе»

По словам Марины Сапожниковой, юриста из Новосибирска, поправки расширили возможности отправки повесток. Так же, как раньше повестку могут вручить лично, но поправки предусматривают вручение повестки заказным письмом с уведомлением, а также — размещение сообщения в личном кабинете на Госуслугах.

Как сообщила Марина Сапожникова сиб.фм повестка в электронном виде считается врученной с момента появления в кабинете на Госуслугах. Сразу после этого появляется обязанность явиться в военкомат, независимо от того, заходит гражданин в личный кабинет или нет.

Если личного кабинета нет, повестку вручат лично или отправят заказным письмом. Также повестка будет размещена в электронном реестре повесток. И в любом случае она будет считаться врученной через 7 дней после размещения в реестре. Данный реестр еще не создан, возможно, он появится к осеннему призывы 2023 года.

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Чем может грозить неявка по повестке, врученной лично или электронно

Марина Сапожникова рассказала об ограничениях, которые будут применяться к тем, кто не явится по повестке, не важно, какими способом она была вручена. К ограничениям относятся невозможность выехать за границу, отказ в регистрации ИП или самозанятого, нельзя будет регистрировать недвижимость или автомобиль, а также управлять автомобилем.

Как отметил юрист Андрей Подгорный для того, чтобы данные запреты вступали в силу, необходимо наличие соответствующего судебного решения. Поправки же предполагают, что данные права будут ограничивать во внесудебном порядке.

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Что считается уклонением от военной службы

Поправки предусматривают такое определение уклонения от военной службы - неявка гражданина без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, неявка в военный комиссариат для получения повестки в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, либо отказ гражданина от получения повестки. 

Как рассказал юрист Андрей Подгорный эта норма вступает в противоречие с ч.1 ст.328 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.  То есть, призывник должен пройти медицинскую комиссию и быть признан годным к военной службе, получить повестку для отправки в войска и не явиться по ней без уважительных причин. Согласно поправкам, уклонением считается любая неявка в военкомат.

По словам Марины Сапожниковой, административная ответственность за неявку также, возможно, будет пересмотрена. Сейчас Кодекс административных правонарушений предусматривает отраф от 500 до 3000 рублей за неисполнение обязанности по воинскому учёту (с. 21.5 КоАП РФ).

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В Новосибирск поступила разнарядка о наборе военнослужащих по контракту. Заключить контракт на срок 6, 8 или 12 месяцев могут мужчины и женщины в возрасте до 60 лет.

#Ольга Храмушкина#Юрист#Повестка#Частичная мобилизация
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