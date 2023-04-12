Как рассказал юрист Андрей Подгорный эта норма вступает в противоречие с ч.1 ст.328 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. То есть, призывник должен пройти медицинскую комиссию и быть признан годным к военной службе, получить повестку для отправки в войска и не явиться по ней без уважительных причин. Согласно поправкам, уклонением считается любая неявка в военкомат.