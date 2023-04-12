Как считает Андрей Подгорный, в законе о воинской обязанности и военной службе не содержится понятие «члена семьи». В статье 31 Жилищного кодекса РФ имеется упоминание о членах семьи собственника жилого помещения. Это совместно с ним проживающие родственники. То есть, можно документально установить степень родства и факт совместного проживания с собственником жилья. В анализируемом законопроекте не содержится положений о том, кто и как будет устанавливать такие факты при вручении повесток.

Еще одна сложность, по мнению адвоката, возникает, когда родственник получил повестку для призывника, а сам призывник находится на вахтовой работе или отдыхе без связи. Но такая повестка считается надлежаще врученной.