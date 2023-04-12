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«Законодательство не обязывает граждан иметь личный кабинет на портале госуслуг. Более того, нет обязанности у граждан пользоваться техническими устройствами для выхода в интернет. Поэтому, исполнимость данного закона, вызывает большие сомнения» — прокомментировал новый законопроект адвокат из Новосибирска Андрей Подгорный.
В связи с принятым Госдумой законом 11 апреля 2023 года, повестки теперь могут вручать не только лично под подпись призывнику, но и заказным письмом с уведомлением, как по месту прописки, так и по месту пребывания. Еще один вариант доставки повестки - размещение в личном кабинете на портале Госуслуг.
Еще одно нововведение: «Повестки, направленные гражданам по почте, считаются полученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем этим гражданам, в том числе совершеннолетним членам их семей».
Как считает Андрей Подгорный, в законе о воинской обязанности и военной службе не содержится понятие «члена семьи». В статье 31 Жилищного кодекса РФ имеется упоминание о членах семьи собственника жилого помещения. Это совместно с ним проживающие родственники. То есть, можно документально установить степень родства и факт совместного проживания с собственником жилья. В анализируемом законопроекте не содержится положений о том, кто и как будет устанавливать такие факты при вручении повесток.
Еще одна сложность, по мнению адвоката, возникает, когда родственник получил повестку для призывника, а сам призывник находится на вахтовой работе или отдыхе без связи. Но такая повестка считается надлежаще врученной.
Вызывает вопрос пункт нового законопроекта о неявке в военкомат «Неявка гражданина без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, неявка в военный комиссариат для получения повестки в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, либо отказ гражданина от получения повестки считаются уклонением от военной службы».
Такая предлагаемая норма противоречит диспозиции ч.1 ст.328 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. То есть, призывник должен пройти медкомиссию и признан годным к военной службе, получить повестку для отправки в войска и не явиться по ней без уважительных причин. А из этой нормы выходит, что уклонением от военной службы считается любая неявка гражданина в военкомат, даже для прохождения медкомиссии.
Новый закон предусматривает ограничения за неявку по повестке. Например, запрет на выезд за границу, запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества (нельзя купить/продать недвижимость), ограничения на регистрацию транспортных средств и управление ими.
Комментарий юриста по поводу этих ограничений: «Запрет на выезд, управление транспортом и некоторые имущественные операции в настоящее время предполагает наличие соответствующего судебного решения. Например, решение суда о взыскании алиментов, определение суда о запрете регистрационных действий с квартирой или автомобилем. Здесь же предлагается существенное ограничение прав граждан во внесудебном порядке».