Повторное вручение повестки журналист связывает со своей активной деятельностью в соцсетях. Якобы таким способом на него оказывают давление и «как еще отнестись к тому, что к тебе персонально на публичные слушания приносят повестку?», сказал общественный деятель. В военкомат он отправится 21 марта.