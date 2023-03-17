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Активисту Котельникову вручили повестку после визита в администрацию Краснообска

17 марта 2023, 08:29
Фото: ВК/Сибирский Наблюдатель
Котельников поднимает социальные темы в своем блоге
В рабочем поселке Краснообск общественнику вручили повестку после публичных слушаний в администрации, о чем рассказал в своем блоге «Сибирский наблюдатель» Валерий Котельников.

По словам журналиста, он готовил на слушания проблемный репортаж и поднял в администрации проблему появления единственной зеленой зоны в 3-м микрорайоне.

После того, как публичные слушания закончились, Котельникова ждал представитель из военкомата. Мужчине вручили повестку для уточнения данных. Как отметил активист, в сентябре 2022 года его уже вызывали для сверки данных.

Повторное вручение повестки журналист связывает со своей активной деятельностью в соцсетях. Якобы таким способом на него оказывают давление и «как еще отнестись к тому, что к тебе персонально на публичные слушания приносят повестку?», сказал общественный деятель. В военкомат он отправится 21 марта.

Напомним, что ранее повестки получили студенты НГТУ. В военкомат их просят явиться, чтобы сверить данные. 

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#Эмилия Губарева#Повестка#Активисты#Общество#Город
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