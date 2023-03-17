Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
По словам журналиста, он готовил на слушания проблемный репортаж и поднял в администрации проблему появления единственной зеленой зоны в 3-м микрорайоне.
После того, как публичные слушания закончились, Котельникова ждал представитель из военкомата. Мужчине вручили повестку для уточнения данных. Как отметил активист, в сентябре 2022 года его уже вызывали для сверки данных.
Повторное вручение повестки журналист связывает со своей активной деятельностью в соцсетях. Якобы таким способом на него оказывают давление и «как еще отнестись к тому, что к тебе персонально на публичные слушания приносят повестку?», сказал общественный деятель. В военкомат он отправится 21 марта.
Напомним, что ранее повестки получили студенты НГТУ. В военкомат их просят явиться, чтобы сверить данные.