Самый оптимистичный прогноз опубликовал сервис Яндекс.Погода. По их данным, до конца недели новосибирцам еще предстоит пережить дневные заморозки до -3 и 0°C, а после начнет постепенно теплеть. Так после 19 апреля, в этот день ожидается +2°C, температура воздуха начнет повышаться от +6 до +15 градусов в среднем.