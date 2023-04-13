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Погода в Новосибирске: какого числа придет тепло в апреле 2023

13 апреля 2023, 04:30
Фото: 1MI
Теплая погода придет не скоро в Новосибирск

В Новосибирске ожидается резкое потепление на следующей неделе

Теплую погоду придется ждать еще целую неделю жителям Новосибирска. По прогнозам онлайн сервисов, в ближайшие дни только дожди и кратковременные снегопады.

Самый оптимистичный прогноз опубликовал сервис Яндекс.Погода. По их данным, до конца недели новосибирцам еще предстоит пережить дневные заморозки до -3 и 0°C, а после начнет постепенно теплеть. Так после 19 апреля, в этот день ожидается +2°C, температура воздуха начнет повышаться от +6 до +15 градусов в среднем.

Ясная, солнечная погода придет 25 апреля. В последние дни месяца возможны небольшие дожди и +10 по Цельсию на термометре.

Gismeteo не питает такие надежды на скорое потепление. Сервис прогнозирует на следующей неделе осадки в виде снега и дожди. С 17 по 19 апреля заморозки до -2°C. А вот от +4 до +9 градусов воздух начет прогреваться только после 21 числа месяца.

Сервис world-weather вовсе обещает, что тепло до +15°C придет в Новосибирск только в последние дни апреля. До этого установится среднесуточная температура воздуха в районе +3…+7 градусов.

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Напомним, ранее синоптики назвали апрель 2023 года самым холодным за последние 16 лет в Новосибирске.

#Алина Шефер#Тепло#Прогноз#Погода на месяц#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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