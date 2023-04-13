Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Самый оптимистичный прогноз опубликовал сервис Яндекс.Погода. По их данным, до конца недели новосибирцам еще предстоит пережить дневные заморозки до -3 и 0°C, а после начнет постепенно теплеть. Так после 19 апреля, в этот день ожидается +2°C, температура воздуха начнет повышаться от +6 до +15 градусов в среднем.
Ясная, солнечная погода придет 25 апреля. В последние дни месяца возможны небольшие дожди и +10 по Цельсию на термометре.
Gismeteo не питает такие надежды на скорое потепление. Сервис прогнозирует на следующей неделе осадки в виде снега и дожди. С 17 по 19 апреля заморозки до -2°C. А вот от +4 до +9 градусов воздух начет прогреваться только после 21 числа месяца.
Сервис world-weather вовсе обещает, что тепло до +15°C придет в Новосибирск только в последние дни апреля. До этого установится среднесуточная температура воздуха в районе +3…+7 градусов.
Напомним, ранее синоптики назвали апрель 2023 года самым холодным за последние 16 лет в Новосибирске.