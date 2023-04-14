В Новосибирске сфотографировали момент задержания водителя, насмерть сбившего женщину

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Парня поймали во дворах на улице Орджоникидзе. Туда он уехал после того, как сбил пешехода на Октябрьской магистрали.
На фотографиях, предоставленных читателями Сиб.фм, видно, что автомобиль жутко помят после смертельной аварии. Разбита фара и левое крыло.
Напомним, водитель переехал женщину на перекрестке улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали утром 14 апреля. Она погибла, а виновник сразу скрылся с места ДТП.