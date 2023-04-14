atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Изображение материала

В Новосибирске сфотографировали момент задержания водителя, насмерть сбившего женщину

14 апреля 2023, 04:59
Фото: 1MI
Задержали мужчину, сбившего насмерть женщину в Новосибирске

В Новосибирске появились фото ареста водителя, насмерть сбившего женщину

Полиция задержала 22-летнего водителя, сбившего насмерть 45-летнюю женщину в Новосибирске. Очевидцы сфотографировали момент ареста.

Парня поймали во дворах на улице Орджоникидзе. Туда он уехал после того, как сбил пешехода на Октябрьской магистрали.

На фотографиях, предоставленных читателями Сиб.фм, видно, что автомобиль жутко помят после смертельной аварии. Разбита фара и левое крыло.

Фото: Сиб.фм

Напомним, водитель переехал женщину на перекрестке улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали утром 14 апреля. Она погибла, а виновник сразу скрылся с места ДТП.

Женщину насмерть сбили — появились подробности ДТП и видео в Новосибирске
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП
Подпишитесь
Школу архитектора Крячкова готовится снести мэрия Новосибирска
Сегодня, 01:33
Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях
Вчера, 05:56
Названы имена артистов, которые приедут на фестиваль VK Fest в Новосибирске
Сегодня, 03:23
Майские праздники в Новосибирске: как и сколько отдыхаем в 2023 году
Вчера, 03:35
После скандала с застройкой «Универсам» хочет привлечь архитекторов из Москвы
Сегодня, 05:01
Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Вчера, 01:45