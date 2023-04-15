Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Новосибирцы, получившие с утра оповещение в телеграм об атаке БПЛА, были обеспокоены. Сообщения пришли от отправителя "МЧС", на аватарке стояла эмблема Министерства чрезвычайных ситуаций. Жителям города настоятельно рекомендовали спуститься в укрытие в связи с угрозой взрывов, произведенных с помощью беспилотников.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, данные сообщения являются фейком, сделанным с целью посеять панику. На самом деле, угрозы удара БПЛА в Новосибирске нет.
В январе 2023 года украинские беспилотники атаковали Беловодский район в Луганской Народной Республике, шефство над которым взяла Новосибирская область.