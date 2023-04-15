Новосибирцы, получившие с утра оповещение в телеграм об атаке БПЛА, были обеспокоены. Сообщения пришли от отправителя "МЧС", на аватарке стояла эмблема Министерства чрезвычайных ситуаций. Жителям города настоятельно рекомендовали спуститься в укрытие в связи с угрозой взрывов, произведенных с помощью беспилотников.