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Кто и зачем рассылал сообщения об атаке беспилотников в Новосибирской области

15 апреля 2023, 09:54
Фото: 1MI
МЧС предупредило о фейковых угрозах атаки беспилотников в Новосибирске.

В Новосибирске рассылали сообщения об атаке дронов: МЧС подтвердило, что это фейк

С утра в субботу 15 апреля новосибирцы начали получать сообщения в мессенджере телеграм об угрозе "удара БПЛА" - беспилотных летательных аппаратов. Также в сообщениях жителям Новосибирска рекомендовали спуститься в укрытие. Пресс-служба МЧС опровергла информацию в данных сообщениях.

Новосибирцы, получившие с утра оповещение в телеграм об атаке БПЛА, были обеспокоены. Сообщения пришли от отправителя "МЧС", на аватарке стояла эмблема Министерства чрезвычайных ситуаций. Жителям города настоятельно рекомендовали спуститься в укрытие в связи с угрозой взрывов, произведенных с помощью беспилотников. 

Как рассказали в пресс-службе МЧС, данные сообщения являются фейком, сделанным с целью посеять панику. На самом деле, угрозы удара БПЛА в Новосибирске нет.

Украинские БПЛА атаковали подшефный Новосибирской области район ЛНР
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В январе 2023 года украинские беспилотники атаковали Беловодский район в Луганской Народной Республике, шефство над которым взяла Новосибирская область.

#МЧС#Фейки#Беспилотники#Общество#Происшествия#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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