В Новосибирск съезжаются мусульманки для восстановления девственности

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
По словам доктора, в странах Средней Азии традиционно девушек выдают замуж невинными — это ценно для ее семьи и семьи жениха. И все чаще в Новосибирск приезжают иностранки на процедуру восстановления девственности.
«Девственность еще не потеряла свою ценность в религиозных странах. Мы видим все чаще, как девушки из мусульманских семей приезжают к нам на хирургическую операцию по восстановлению девственной плевы перед своими свадьбами», - рассказала Овсянникова.
Напомним, ранее врач из Новосибирска рассказывала о том, как проводят гименопластику и сколько она стоит.