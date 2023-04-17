atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Изображение материала

В Новосибирск съезжаются мусульманки для восстановления девственности

17 апреля 2023, 07:22
Фото: 1MI
Мусульманки массово восстанавливают девственность в Новосибирске
Мусульманки, лишившиеся девственности до брака, восстанавливают плеву у врачей в Новосибирске. Об этом Atas.info рассказала директор сети клиник «1+1» Татьяна Овсянникова.

По словам доктора, в странах Средней Азии традиционно девушек выдают замуж невинными — это ценно для ее семьи и семьи жениха. И все чаще в Новосибирск приезжают иностранки на процедуру восстановления девственности.

«Девственность еще не потеряла свою ценность в религиозных странах. Мы видим все чаще, как девушки из мусульманских семей приезжают к нам на хирургическую операцию по восстановлению девственной плевы перед своими свадьбами», - рассказала Овсянникова.

Напомним, ранее врач из Новосибирска рассказывала о том, как проводят гименопластику и сколько она стоит.

«Ради жениха»: В Новосибирске стала популярной операция по возвращению девственности
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Девственность#Врачи#Секс#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
Вчера, 07:18
Спустя 3 года отменяют режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Новосибирске
Сегодня, 04:04
Обещал жениться: нигерийца не выдворили из России из-за невесты в Новосибирске
Сегодня, 02:41
Из Новосибирска в зону СВО добровольцем отправился генерал-лейтенант Кандиков
Вчера, 13:49
Топ-10 эффектных фото самой красивой чиновницы Краснообска
Вчера, 10:33
Как отпевают погибших на СВО бойцов, рассказал священник из Новосибирска
Сегодня, 07:01