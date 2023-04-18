В Новосибирске стрелявшего в одноклассника мальчика поставят на учет в ПДН

Детский омбудсмен Надежда Болтенко в разговоре с Atas.info прокомментировала стрельбу в школе №177 в Новосибирске. Там на днях один из учеников учреждения выстрелил в одноклассника из пистолета.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Болтенко выяснила, что подросток, открывший стрельбу, воспитывается в благополучной семье. С ним уже провели беседу полицейские, оружие изъяли. «Считаю, что это ЧП. Сейчас главное, что дети живы здоровы, пистолет на проверке. В школе идут занятия. Но ребенок будет поставлен на учет в ПДН. Как уполномоченный по правам ребенка, я запросила подробную информацию: как работа ведется в школе, какие меры безопасности в школе приняты, как пистолет попал в школу, о родителях – ведь они несут ответственность за поведение своего ребенка? Считаю, что особое внимание на это ЧП должны обратить в министерстве образования», - отметила в беседе с Atas.info Надежда Болтенко. В Минобре Новосибирской области инцидент не комментируют. Правоохранители продолжают проверку. Недавно выяснилось, что травматический пистолет мальчик мог одолжить у дедушки. Стрельба в школе в Новосибирске: мальчик выстрелил в одноклассника - подробности Узнать подробнее