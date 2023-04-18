atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

Изображение материала

В Новосибирске задержали курящих пассажиров на борту самолета из Хабаровска

18 апреля 2023, 03:47
Фото: 1MI
Курильщиков из самолета задержали в Новосибирске
Полиция сняла с самолета «Хабаровск — Новосибирск» двух пассажиров, куривших в пути. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СФО.

Курильщиками оказались жители Хабаровского края. Во время полета они бегали в туалет и курили электронные сигареты.

На борту лайнера действует запрет на курение. Поэтому нарушителей задержали после приземления и доставили в отделение полиции.

Известно, что пассажиры уже предстали перед судом. Их оштрафовали.

Напомним, на днях летевший из Новосибирска во Владивосток самолет исчез с радаров. Были предположения, что он кружит в небе. Лайнеру помешал в пути туман.

Самолет Новосибирск-Владивосток исчез с радаров
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Суд#Курение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
16 апреля 07:18
Названы шокирующие подробности, как школьник выстрелил в одноклассника в Новосибирске
Сегодня, 06:09
18+. Что известно о насмерть замерзшей женщине под Новосибирском – обсуждают изнасилование
Сегодня, 07:49
Микрорайон "Клюквенный" не заинтересовал застройщиков: итоги первого этапа торгов
Сегодня, 06:42
«Неудобица» с «мухлежом»: застройщики добиваются смягчения нормативов апартаментам
Сегодня, 04:16
Невинность - гордость или стыд: врач из Новосибирска о 30-летних девственницах
Вчера, 11:17