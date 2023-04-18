В Новосибирске задержали курящих пассажиров на борту самолета из Хабаровска

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Курильщиками оказались жители Хабаровского края. Во время полета они бегали в туалет и курили электронные сигареты.
На борту лайнера действует запрет на курение. Поэтому нарушителей задержали после приземления и доставили в отделение полиции.
Известно, что пассажиры уже предстали перед судом. Их оштрафовали.
Напомним, на днях летевший из Новосибирска во Владивосток самолет исчез с радаров. Были предположения, что он кружит в небе. Лайнеру помешал в пути туман.