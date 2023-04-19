Аномально холодный апрель 2023 года в Новосибирске: сравнение погоды за 5 лет

В Новосибирске синоптики сравнили погоду в апреле за последние 5 лет

Апрель в Новосибирске за последние пять лет характеризовался как аномально теплый, так и аномально холодный. В 2020 году был самый теплый апрель за многие годы, в то время как 2023 год показался, наоборот, очень холодным, с зимней вьюгой и крепкими ночными морозами.