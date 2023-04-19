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Аномально холодный апрель 2023 года в Новосибирске: сравнение погоды за 5 лет

19 апреля 2023, 01:41
Фото: 1MI
Апрель в Новосибирске за последние 5 лет был полон аномалий

В Новосибирске синоптики сравнили погоду в апреле за последние 5 лет

Апрель в Новосибирске за последние пять лет характеризовался как аномально теплый, так и аномально холодный. В 2020 году был самый теплый апрель за многие годы, в то время как 2023 год показался, наоборот, очень холодным, с зимней вьюгой и крепкими ночными морозами.

Среднемесячная температура воздуха в Новосибирске на данный момент составляет 2,4 градуса, что ощутимо ниже климатической нормы. В периоды со 16 по 19 апреля за последние годы часто приходили волны холода.

Но вскоре в регион начнут приходить более теплые воздушные массы, которые будут приносить тепло. Об этом рассказала «МК в Новосибирске» начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

С ее слов, в области правят сейчас в основном северные и северо-западные потоки в атмосфере. Поэтому идет снег и холодает. Но скоро придут северо-западные потоки и потеплеет.

#Алина Шефер#Погода на месяц#Весна#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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