Аномально холодный апрель 2023 года в Новосибирске: сравнение погоды за 5 лет

Posted Сегодня, 01:41
Published Сегодня, 01:41
Modified Сегодня, 01:43
Updated Сегодня, 01:43
Среднемесячная температура воздуха в Новосибирске на данный момент составляет 2,4 градуса, что ощутимо ниже климатической нормы. В периоды со 16 по 19 апреля за последние годы часто приходили волны холода.
Но вскоре в регион начнут приходить более теплые воздушные массы, которые будут приносить тепло. Об этом рассказала «МК в Новосибирске» начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
С ее слов, в области правят сейчас в основном северные и северо-западные потоки в атмосфере. Поэтому идет снег и холодает. Но скоро придут северо-западные потоки и потеплеет.