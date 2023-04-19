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Как электронные повестки изменят рынок недвижимости, рассказал новосибирский риелтор

19 апреля 2023, 10:32
Фото: Антон Засимов / 1MI
Электронные повестки и единый реестр военнослужащих введены в действие законом №127-ФЗ.
Электронные повестки введены в действие законом №127-ФЗ. Предусматривается запрет на сделки с жильем для тех, кто не явился в военкомат в течение 20 дней после размещения повестки в реестре. Повлияет ли это на рынок недвижимости, рассказал эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Данил Сороковых.

С 14 апреля начал действовать Федеральный закон №127-ФЗ, который предусматривает не только электронные повестки, но и ограничения в правах, при неявке по повестке в течение 20 дней. Одно из ограничений — запрет на совершение сделок с недвижимостью. нельзя будет продавать, покупать, оставлять в залог и т. д.

Как эта ситуация отразится на рынке недвижимости в Новосибирске, рассказал Данил Сороковых, эксперт агентства недвижимости «Жилфонд»:

«Эта ситуация на рынке недвижимости пока никак не обсуждается, не наблюдается какой-либо реакции, активности. Слишком преждевременно делать выводы, потому что много вопросов: кому именно будут рассылаться эти повестки, как будет работать вся система, в какое время и при каких условиях начнет действовать запрет на регистрационные действия сделок купли-продажи недвижимости».

По мнению Данила Сороковых, влияние введения электронных повесток на рынок недвижимости будет зависеть от их массовости, масштабности. Эксперт считает, что теоретически можно предположить, что ситуация может отразиться на продавцах, покупателях. Могут произойти изменения и на рынке ипотечных услуг, поскольку основной пул покупателей недвижимости с использованием ипотеки — возраст 35+.

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#Ольга Храмушкина#Недвижимость#Повестка#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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