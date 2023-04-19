«Эта ситуация на рынке недвижимости пока никак не обсуждается, не наблюдается какой-либо реакции, активности. Слишком преждевременно делать выводы, потому что много вопросов: кому именно будут рассылаться эти повестки, как будет работать вся система, в какое время и при каких условиях начнет действовать запрет на регистрационные действия сделок купли-продажи недвижимости».