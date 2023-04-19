В Новосибирске оштрафовали мужчину за организацию встречи ЧВК «Редан»

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Updated Сегодня, 01:25
На заседании мужчина признался, что организовал 26 февраля встречу движения ЧВК «Редан» в торговом центре. Но при этом он не призывал молодежь к дракам и конфликтам. Парень отменил встречу за несколько часов, однако люди все равно пришли.
Напомним, 26 февраля полицейские устроили облаву на подростков в «Галерее». Они задержали свыше 10 человек.
«Группа находилась в масках, вела себя агрессивно. На место вызвали полицию и ее ликвидировали. Правоохранители составили протокол в отношении организатора массового движения», - сообщили в суде.
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