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В Новосибирске оштрафовали мужчину за организацию встречи ЧВК «Редан»

19 апреля 2023, 01:21
Фото: atas.info
Новосибирца оштрафовали на 12 000 за встречу ЧВК "Редан"
Жителю Новосибирска назначили штраф в 12 тысяч рублей за организацию сходки в ТРЦ «Галерея». Дело об административном правонарушении рассматривали в Центральном райсуде.

На заседании мужчина признался, что организовал 26 февраля встречу движения ЧВК «Редан» в торговом центре. Но при этом он не призывал молодежь к дракам и конфликтам. Парень отменил встречу за несколько часов, однако люди все равно пришли.

Напомним, 26 февраля полицейские устроили облаву на подростков в «Галерее». Они задержали свыше 10 человек.

«Группа находилась в масках, вела себя агрессивно. На место вызвали полицию и ее ликвидировали. Правоохранители составили протокол в отношении организатора массового движения», - сообщили в суде.

Новосибирца суд оштрафовал на 12 тысяч рублей.

#Алина Шефер#Суд#Штраф#ЧВК#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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