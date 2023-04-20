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Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

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Дождались! В Новосибирске начинается жара с 21 апреля 2023 года

20 апреля 2023, 03:13
Фото: 1MI
Жара идет в Новосибирск

В Новосибирске наступит долгожданная летняя жара с 21 апреля

Жаркие дни придут в Новосибирск и районы области к этим выходным. Воздух прогреется от 10…до 15 градусов, как сообщают онлайн сервисы погоды.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра обещают днем в пятницу, 21 апреля, +8…10°C. Осадков не ожидается, только ясность и легкий ветерок до 3 м/c. В субботу 22 числа, будет местами пасмурно, но при этом еще теплее – до +13 по Цельсию.

В отдаленных районах региона, к слову, может потеплеть до +15 градусов. Там же ветер может разогнаться до 13 м/с, предупреждают специалисты.

По данным «Яндекс.Погода», в воскресенье, 23 апреля, в город нагрянет тепло до 12°C. В понедельник будет сразу +16 градусов.

Аналогичный прогноз дает Gismeteo. Сервис обещает потепление, которое задержится в Новосибирске вплоть до конца апреля.

#Алина Шефер#Погода на месяц#Жара#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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