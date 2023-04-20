Дождались! В Новосибирске начинается жара с 21 апреля 2023 года

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра обещают днем в пятницу, 21 апреля, +8…10°C. Осадков не ожидается, только ясность и легкий ветерок до 3 м/c. В субботу 22 числа, будет местами пасмурно, но при этом еще теплее – до +13 по Цельсию.