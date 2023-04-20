Дождались! В Новосибирске начинается жара с 21 апреля 2023 года

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра обещают днем в пятницу, 21 апреля, +8…10°C. Осадков не ожидается, только ясность и легкий ветерок до 3 м/c. В субботу 22 числа, будет местами пасмурно, но при этом еще теплее – до +13 по Цельсию.
В отдаленных районах региона, к слову, может потеплеть до +15 градусов. Там же ветер может разогнаться до 13 м/с, предупреждают специалисты.
По данным «Яндекс.Погода», в воскресенье, 23 апреля, в город нагрянет тепло до 12°C. В понедельник будет сразу +16 градусов.
Аналогичный прогноз дает Gismeteo. Сервис обещает потепление, которое задержится в Новосибирске вплоть до конца апреля.