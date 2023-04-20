Новосибирского школьника дважды высадили из автобуса

В первый раз, 17 марта, ребенку не поверили и заявили, что он врет. Когда же история появилась в среду, 19 апреля, школьник сфотографировал номер автобуса на камеру мобильного телефона. В итоге к водителю маршрута №43(«Микрорайон Чистая Слобода» — «Белые Росы») применят меры дисциплинарного взыскания.