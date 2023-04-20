Новосибирского школьника дважды высадили из автобуса

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Как сообщает «НГС Новосибирск», школьника высаживали на предпоследней остановке «Улица Федора Горячева». При этом водитель прямым текстом заявлял, что везти мальчика дальше не намерен и будет разворачиваться. В итоге третьеклассник, испугавшись мужчину, выходил и шел домой пешком.
В первый раз, 17 марта, ребенку не поверили и заявили, что он врет. Когда же история появилась в среду, 19 апреля, школьник сфотографировал номер автобуса на камеру мобильного телефона. В итоге к водителю маршрута №43(«Микрорайон Чистая Слобода» — «Белые Росы») применят меры дисциплинарного взыскания.
«Мы поговорили с водителем. И он действительно в эти дни работал на маршруте. До конечной остановки он не доехал и не поставил отметку о завершении рейса. Будем проводить разбирательство», - сообщил заместитель директора по связям с общественностью компании ООО «Диамант-1» Александр Второв.