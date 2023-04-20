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Новосибирского школьника дважды высадили из автобуса

20 апреля 2023, 12:22
Фото: 1MI
Водитель не захотел везти школьника

Новосибирского школьника дважды высадили из автобуса

Ученика третьего класса в Новосибирске умудрились дважды выгнать из автобуса №43. Из-за этого мальчик не смог вовремя попасть домой.

Как сообщает «НГС Новосибирск», школьника высаживали на предпоследней остановке «Улица Федора Горячева». При этом водитель прямым текстом заявлял, что везти мальчика дальше не намерен и будет разворачиваться. В итоге третьеклассник, испугавшись мужчину, выходил и шел домой пешком.

В первый раз, 17 марта, ребенку не поверили и заявили, что он врет. Когда же история появилась в среду, 19 апреля, школьник сфотографировал номер автобуса на камеру мобильного телефона. В итоге к водителю маршрута №43(«Микрорайон Чистая Слобода» — «Белые Росы») применят меры дисциплинарного взыскания.

«Мы поговорили с водителем. И он действительно в эти дни работал на маршруте. До конечной остановки он не доехал и не поставил отметку о завершении рейса. Будем проводить разбирательство», - сообщил заместитель директора по связям с общественностью компании ООО «Диамант-1» Александр Второв.  
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#Новосибирск#Транспорт#Александр Ляхов#Дети#Школьники#Автобус
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