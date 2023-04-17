Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:39
В ВК-группе «АСТ-54» появилась информация о том, что водитель пассажирского автобуса при повороте снес дорожный знак. Произошло это на улице Гребенщиков.
— Водитель посмотрел, подумал и покинул место ДТП, словно так и должно быть, — уточнил автор поста.
В комментариях новосибирцы с юмором отнеслись к данному инциденту. Вот, что они написали в комментариях:
«Нечего знаки расставлять, в местах движения этого автобуса. Мешают проезду только...»;
«Там не видно что покинул, может он на обочину паркуется, он минимум 3 полосы занял на одной дороге и 1-2 на другой, зачем ему стоять и мешать»;
«Подумал новый поставят и поехал дальше»;
«Понаставят знаков...»
«Да ну а че стоять, в нем люди на работу едут, могут опоздать, а знак отремонтируют».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*