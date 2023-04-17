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«Нечего знаки расставлять»: в Новосибирске автобус снес дорожный знак и уехал

17 апреля 2023, 03:37
Фото: ВК/АСТ-54
Водитель уехал с места ДТП

В Новосибирске пассажирский автобус снес дорожный знак и уехал с места ДТП

В Калининском районе Новосибирска пассажирский автобус задел дорожный знак и уехал с места ДТП, о чем стало известно из соцсетей.

В ВК-группе «АСТ-54» появилась информация о том, что водитель пассажирского автобуса при повороте снес дорожный знак. Произошло это на улице Гребенщиков.

— Водитель посмотрел, подумал и покинул место ДТП, словно так и должно быть, — уточнил автор поста.

В комментариях новосибирцы с юмором отнеслись к данному инциденту. Вот, что они написали в комментариях:

«Нечего знаки расставлять, в местах движения этого автобуса. Мешают проезду только...»;

«Там не видно что покинул, может он на обочину паркуется, он минимум 3 полосы занял на одной дороге и 1-2 на другой, зачем ему стоять и мешать»;

«Подумал новый поставят и поехал дальше»;

«Понаставят знаков...»

«Да ну а че стоять, в нем люди на работу едут, могут опоздать, а знак отремонтируют».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#Автобус#Дорожный знак#ДТП#Транспорт#Город#Новосибирск
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