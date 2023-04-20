Первая партия новосибирских срочников отправилась в казармы

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:56
«На военную службу из Новосибирской области отправились более 40 призывников», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу ЦВО.
Солдат обеспечили сезонными вещами, банковскими и электронными персональными картами. Срочники будут отдавать долг Родине в воинских частях Западного и Восточного военных округов.
Весенний призыв в России начался 1 апреля и закончится 15 июля. Как ранее сообщал военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев, в ходе кампании планируется набрать около 2 тысяч срочников.