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Первая партия новосибирских срочников отправилась в казармы

20 апреля 2023, 09:51
Фото: 1MI
Из Новосибирска в казармы отправили первых срочников

Из Новосибирской области в казармы отправили первых срочников

Из Новосибирской области в воинские части отправили первую партию солдат-срочников. Об этом сообщили в Центральном военном округе.

«На военную службу из Новосибирской области отправились более 40 призывников», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу ЦВО.

Солдат обеспечили сезонными вещами, банковскими и электронными персональными картами. Срочники будут отдавать долг Родине в воинских частях Западного и Восточного военных округов.

Весенний призыв в России начался 1 апреля и закончится 15 июля. Как ранее сообщал военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев, в ходе кампании планируется набрать около 2 тысяч срочников.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Призыв#Призывники#Весенний призыв#Армия
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