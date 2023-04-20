Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Как следует из сообщения суда, мужчина не явился на службу без надлежащих причин во время частичной мобилизации 6 ноября 2022.
Полицейские обнаружили его и передали в военную комендатуру. Ефрейтор был признан виновным в самовольном оставлении части во время мобилизации.
Таким образом, ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, которое действует условно с испытательным сроком в два года. Решение не является окончательным и его можно обжаловать.