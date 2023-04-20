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Ефрейтор прогулял службу во время частичной мобилизации в Новосибирске – его осудили

20 апреля 2023, 09:26
Фото: 1MI
Ефрейтор не явился на службу

В Новосибирске осудили на 3 года ефрейтора за уклонение от службы

За уклонение от военной службы в Новосибирске ефрейтор получил условный срок на три года.

Как следует из сообщения суда, мужчина не явился на службу без надлежащих причин во время частичной мобилизации 6 ноября 2022. 

Полицейские обнаружили его и передали в военную комендатуру. Ефрейтор был признан виновным в самовольном оставлении части во время мобилизации.

Таким образом, ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, которое действует условно с испытательным сроком в два года. Решение не является окончательным и его можно обжаловать.

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#Суд#Армия#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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