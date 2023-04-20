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Сибирячка засудила магазин парфюмерии «Золотое яблоко» за сертификаты

20 апреля 2023, 10:42
Фото: precedent.tv
Сибирячке вернули полный номинал сертификатов

Жительнице Новосибирска вернули 17 тысяч рублей за подарочные сертификаты

Торговая сеть «Золотое яблоко» не смогла оспорить иск, поданный жительницей Новосибирска Татьяной Корниловой. Сибирячка получит от сети 17 тысяч рублей в качестве компенсации.
«Взыскать с ООО «Екатеринбург Яблоко» в пользу Татьяны Корниловой денежные средства в размере 8 000 рублей, неустойку 2 400 рублей, компенсацию морального вреда 1 000 рублей, штраф 5 700 рублей», - цитирует precedent.tv решение мирового суда Железнодорожного района.

Суть конфликта заключалась в том, что Татьяна Корнилова захотела вернуть полную стоимость трех подарочных сертификатов, приобретенных ею в сети. Общий номинал карт составлял 8 тысяч рублей, но в «Золотом яблоке» настаивали, что имеют право удержать 20% от суммы согласно внутренним правилам. В противном случае женщина могла купить товары на все деньги и реализовать таким образом сертификаты.

В итоге сибирячка решила обратиться в суд с требованием вернуть ей номинал карт, а также выплатить всю неустойку и штрафы. Общая сумма, по мнению истицы, составляла 21 тысячу рублей, однако мировой судья удовлетворил иск частично. «Золотое яблоко» обязано выплатить клиентке 17 100 рублей.

«Сами виноваты!»: жительнице Новосибирска не вернули 10 тысяч за сертификат в METRO
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#Общество#Новосибирск#Александр Ляхов#Суд#Иск#Торговые сети
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