Сибирячка засудила магазин парфюмерии «Золотое яблоко» за сертификаты

Суть конфликта заключалась в том, что Татьяна Корнилова захотела вернуть полную стоимость трех подарочных сертификатов, приобретенных ею в сети. Общий номинал карт составлял 8 тысяч рублей, но в «Золотом яблоке» настаивали, что имеют право удержать 20% от суммы согласно внутренним правилам. В противном случае женщина могла купить товары на все деньги и реализовать таким образом сертификаты.