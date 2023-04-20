Сибирячка засудила магазин парфюмерии «Золотое яблоко» за сертификаты

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
«Взыскать с ООО «Екатеринбург Яблоко» в пользу Татьяны Корниловой денежные средства в размере 8 000 рублей, неустойку 2 400 рублей, компенсацию морального вреда 1 000 рублей, штраф 5 700 рублей», - цитирует precedent.tv решение мирового суда Железнодорожного района.
Суть конфликта заключалась в том, что Татьяна Корнилова захотела вернуть полную стоимость трех подарочных сертификатов, приобретенных ею в сети. Общий номинал карт составлял 8 тысяч рублей, но в «Золотом яблоке» настаивали, что имеют право удержать 20% от суммы согласно внутренним правилам. В противном случае женщина могла купить товары на все деньги и реализовать таким образом сертификаты.
В итоге сибирячка решила обратиться в суд с требованием вернуть ей номинал карт, а также выплатить всю неустойку и штрафы. Общая сумма, по мнению истицы, составляла 21 тысячу рублей, однако мировой судья удовлетворил иск частично. «Золотое яблоко» обязано выплатить клиентке 17 100 рублей.