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Инспекторы ДПС спасли замерзавших пассажиров автобуса под Новосибирском

21 апреля 2023, 03:43
Фото: 1MI
Пассажиры пригородного автобуса «Новосибирск-Маслянино» чуть не замерзли во время пути. Их спасли сотрудники ГИБДД.

Как известно, транспорт остановился на трассе из-за поломки. Системы отопления не работали и люди начали замерзать.

«Это произошло несколько дней назад во время заморозков и метелей. В салоне автобуса находились 26 пассажиров. Госавтоинспекторы помогли им добраться до пункта обогрева», - уточнили в ведомстве.

Пассажирский автобус отбуксировали в безопасное место. Никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, ранее под Новосибирском загорелся пассажирский автобус. Он перевозил свыше 20 человек - никто не пострадал.

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#Алина Шефер#Автобус#Морозы#ДПС#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
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