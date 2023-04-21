Инспекторы ДПС спасли замерзавших пассажиров автобуса под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Как известно, транспорт остановился на трассе из-за поломки. Системы отопления не работали и люди начали замерзать.
«Это произошло несколько дней назад во время заморозков и метелей. В салоне автобуса находились 26 пассажиров. Госавтоинспекторы помогли им добраться до пункта обогрева», - уточнили в ведомстве.
Пассажирский автобус отбуксировали в безопасное место. Никто из пассажиров не пострадал.
Напомним, ранее под Новосибирском загорелся пассажирский автобус. Он перевозил свыше 20 человек - никто не пострадал.