Инспекторы ДПС спасли замерзавших пассажиров автобуса под Новосибирском

Пассажиры пригородного автобуса «Новосибирск-Маслянино» чуть не замерзли во время пути. Их спасли сотрудники ГИБДД.

Как известно, транспорт остановился на трассе из-за поломки. Системы отопления не работали и люди начали замерзать. «Это произошло несколько дней назад во время заморозков и метелей. В салоне автобуса находились 26 пассажиров. Госавтоинспекторы помогли им добраться до пункта обогрева», - уточнили в ведомстве. Пассажирский автобус отбуксировали в безопасное место. Никто из пассажиров не пострадал. Напомним, ранее под Новосибирском загорелся пассажирский автобус. Он перевозил свыше 20 человек - никто не пострадал. Автобус с пассажирами вспыхнул на трассе под Новосибирском – подробности инцидента Узнать подробнее