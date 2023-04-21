Мэр Новосибирска останется без шашлыков на майских праздниках - почему?

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Мэр признался, что не любит есть мясо, приготовленное на открытом огне. Поэтому отдает предпочтение рыбе.
«Я не люблю мясо, приготовленное на открытом огне. Так получилось, что мне однажды не повезло. Зато я знаю, как вкусно готовить рыбу, уху варить», – сказал Локоть.
Вдаваться в подробности, какой конфуз его оттолкнул от шашлыков, мэр не стал. Но именно по этой причине он не знает, как мариновать мясо, в его «копилке» есть только рецепты приготовления рыбы.
Напомним, ранее глава ГУ МЧС Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что на майских праздниках возможно запретят разводить костры и жарить шашлыки горожанам. Будет проходить противопожарный сезон.