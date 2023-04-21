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Мэр Новосибирска останется без шашлыков на майских праздниках - почему?

21 апреля 2023, 08:08
Фото: 1MI
Мэр Новосибирска признался, что не любит шашлыки

Мэр Новосибирска Локоть рассказал об отношении к шашлыкам на праздниках

Глава Новосибирска Анатолий Локоть избегает шашлыки на майских праздниках из-за одного неприятного воспоминания. Об этом он откровенно рассказал на онлайн-встречи с журналистами.

Мэр признался, что не любит есть мясо, приготовленное на открытом огне. Поэтому отдает предпочтение рыбе.

«Я не люблю мясо, приготовленное на открытом огне. Так получилось, что мне однажды не повезло. Зато я знаю, как вкусно готовить рыбу, уху варить», – сказал Локоть.

Вдаваться в подробности, какой конфуз его оттолкнул от шашлыков, мэр не стал. Но именно по этой причине он не знает, как мариновать мясо, в его «копилке» есть только рецепты приготовления рыбы.

Напомним, ранее глава ГУ МЧС Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что на майских праздниках возможно запретят разводить костры и жарить шашлыки горожанам. Будет проходить противопожарный сезон.

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#Алина Шефер#Шашлык#Мэр#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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