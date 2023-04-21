atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:47

Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 02:52

Updated Сегодня, 02:52

Изображение материала

Стало известно, когда запретят жарить шашлык в Новосибирске весной 2023 года — даты

21 апреля 2023, 02:47
Фото: 1MI
Шашлыки запретят жарить на майские праздники в Новосибирске

Новосибирцам могут запретить жарить шашлыки на майских праздниках

Долгожданное потепление и майские праздники в Новосибирске — поводы для пикника с шашлыками. Только ежегодно в этот весенний период горожанам запрещают разводить костры на природе.
«Шашлыки люди могут жарить в любое время, кроме дней, когда введен особый противопожарный режим. В этот период полностью запрещено разведение открытого огня», — рассказал начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов в эфире НГС.

Орлов добавил, что этот режим могут ввести в 2023-м году с 24 апреля по 15 мая. Сибирякам запретят разжигать огонь в мангалах даже на своих дачных участках, еще костры на природе.

Напомним, в мае жителям Новосибирской области обещают аномальную жару. Последний месяц весны, видимо, должен «отработать» за предыдущие, которые были очень морозными, и согреть теплом горожан.

Опубликован прогноз погоды в Новосибирске на май 2023
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Огонь#МЧС#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
На фоне отмены "Бессмертного полка" в Новосибирске его готовятся провести в Турции
Вчера, 10:36
Четвертый день забастовки детей в 10-школе: родители требуют открыть новый класс
Вчера, 11:31
Нейросеть изобразила последствия лесного пожара в Новосибирской области
Вчера, 04:09
Создателю крематория в Новосибирске Якушину вынесли приговор после его смерти
Вчера, 01:30
Расписание электричек изменится на майские праздники в Новосибирской области
Сегодня, 01:42