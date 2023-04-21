Стало известно, когда запретят жарить шашлык в Новосибирске весной 2023 года — даты

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Published Сегодня, 02:47
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«Шашлыки люди могут жарить в любое время, кроме дней, когда введен особый противопожарный режим. В этот период полностью запрещено разведение открытого огня», — рассказал начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов в эфире НГС.
Орлов добавил, что этот режим могут ввести в 2023-м году с 24 апреля по 15 мая. Сибирякам запретят разжигать огонь в мангалах даже на своих дачных участках, еще костры на природе.
Напомним, в мае жителям Новосибирской области обещают аномальную жару. Последний месяц весны, видимо, должен «отработать» за предыдущие, которые были очень морозными, и согреть теплом горожан.