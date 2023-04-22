Бизнес-леди открыла подпольное казино и быстро «прогорела» в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Следователи узнали, что незаконная предпринимательница открыла казино в январе 2023 года. Клиенты играли на деньги в автоматах и в Интернете, а платили за услуги наличными администраторам.
В отношении сибирячки возбудили дело по факту незаконной организации игорного клуба. Сейчас собирают улики для направления материалов в суд.
Напомним, ранее в Новосибирске накрыли сразу 9 подпольных казино в Ленинском районе.