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Бизнес-леди открыла подпольное казино и быстро «прогорела» в Новосибирске

22 апреля 2023, 04:33
Фото: 1MI
В Новосибирске накрыли подпольное казино
Жительница Новосибирска стала фигуранткой уголовного дела за организацию клуба азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следователи узнали, что незаконная предпринимательница открыла казино в январе 2023 года. Клиенты играли на деньги в автоматах и в Интернете, а платили за услуги наличными администраторам.

В отношении сибирячки возбудили дело по факту незаконной организации игорного клуба. Сейчас собирают улики для направления материалов в суд.

Напомним, ранее в Новосибирске накрыли сразу 9 подпольных казино в Ленинском районе.

Девять подпольных игорных клубов прикрыли сотрудники в Ленинском районе. Видео
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#Алина Шефер#Казино#Уголовное дело#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
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