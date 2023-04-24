Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:50
В день Радоницы обычай посещать кладбище и ухаживать за могилами. Традиционно, на могилы полагается откладывать еду вроде хлеба и яиц. Поминающие должны избегать говорить плохо об умерших, а также не пить алкоголь при их поминовении. Нельзя объединять поминальную трапезу с посещением кладбища, лучше устраивать ее дома. Также нельзя заниматься трудом в этот день и совмещать Радоницу с личными праздниками. Согласно поверью, если что-либо выпало на кладбище, его нельзя поднимать с земли.
В честь праздника Радоницы для новосибирцев организуют бесплатный транспорт. Микроавтобусы будут работать с 8:00 до 16:00, а проезд автомобилей на кладбищах ограничат в целях безопасности с 9 до 19 часов.
Подробную карту перекрытий опубликовала мэрия Новосибирска.
Также на Радоницу запустят дополнительно 5 автобусов «Площадь им. Калинина – Заельцовское кладбище» и маршрутки «Магазин «Золотая Нива - Гусинобродское кладбище».
Городские власти выведут весь общественный транспорт Новосибирска на Радоницу.