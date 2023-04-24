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Маршруты транспорта на все кладбища Новосибирска в Радоницу 2023

24 апреля 2023, 08:43
Фото: 1MI
Какой транспорт будет курсировать на Радоницу в Новосибирске
Церковный праздник Радоница отметят по всей стране, включая Новосибирск, 25 апреля. По традиции горожане отправятся на места захоронений помянуть усопших, и для их удобства разработали маршруты транспорта до Заельцовского, Клещихинского, Гусинобродского, Южного кладбищ – как и на чем доехать.

Традиции Радоницы:

В день Радоницы обычай посещать кладбище и ухаживать за могилами. Традиционно, на могилы полагается откладывать еду вроде хлеба и яиц. Поминающие должны избегать говорить плохо об умерших, а также не пить алкоголь при их поминовении. Нельзя объединять поминальную трапезу с посещением кладбища, лучше устраивать ее дома. Также нельзя заниматься трудом в этот день и совмещать Радоницу с личными праздниками. Согласно поверью, если что-либо выпало на кладбище, его нельзя поднимать с земли.

В честь праздника Радоницы для новосибирцев организуют бесплатный транспорт. Микроавтобусы будут работать с 8:00 до 16:00, а проезд автомобилей на кладбищах ограничат в целях безопасности с 9 до 19 часов.

Подробную карту перекрытий опубликовала мэрия Новосибирска.

 

Фото: мэрия Новосибирска

Дополнительный транспорт до кладбищ на Радоницу:

Также на Радоницу запустят дополнительно 5 автобусов «Площадь им. Калинина – Заельцовское кладбище» и маршрутки «Магазин «Золотая Нива - Гусинобродское кладбище».

Регулярный маршруты:

  • Троллейбус №2 до Заельцовского кладбища; №26 до Клещихинского кладбища.
  • Трамвай № 3 от площади Маркса до Гусинобродского.
  • До Инского, Чемского, Южного и Северного можно доехать на автобусе № 23, № 36, № 50, № 54, № 54к, № 68, № 77л, № 9, № 15, № 27, № 46, № 53, № 64, № 73.
  • На маршрутках: № 30, № 30а, № 73.

Городские власти выведут весь общественный транспорт Новосибирска на Радоницу.

#Алина Шефер#Кладбище#Радоница#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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