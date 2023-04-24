В день Радоницы обычай посещать кладбище и ухаживать за могилами. Традиционно, на могилы полагается откладывать еду вроде хлеба и яиц. Поминающие должны избегать говорить плохо об умерших, а также не пить алкоголь при их поминовении. Нельзя объединять поминальную трапезу с посещением кладбища, лучше устраивать ее дома. Также нельзя заниматься трудом в этот день и совмещать Радоницу с личными праздниками. Согласно поверью, если что-либо выпало на кладбище, его нельзя поднимать с земли.