Новосибирцам запустят новый рейс до Толмачево

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
«В Новосибирске запустят автобусный маршрут №112. Он будет курсировать от площади Карла Маркса в аэропорт Толмачево», - сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
На линии маршрута будет действовать шесть низкопольных автобусов большого класса. Перевозчиком на условиях государственного контракта является муниципальное предприятие «Новосибирскгортранс». Благодаря новому маршруту пассажиры смогут добраться до нового терминала аэропорта Толмачево всего за полчаса.
Проезд в автобусе составит 32 рубля, интервал между рейсами составит всего полчаса. Первый автобус отправится от остановки «Метро «Площадь Маркса» в 05.45 утра, от аэропорта Толмачево – в 06.45 утра. Последний автобус выезжает в аэропорт в 20:30, обратно — в 21:30.