Новосибирцам запустят новый рейс до Толмачево

Проезд в автобусе составит 32 рубля, интервал между рейсами составит всего полчаса. Первый автобус отправится от остановки «Метро «Площадь Маркса» в 05.45 утра, от аэропорта Толмачево – в 06.45 утра. Последний автобус выезжает в аэропорт в 20:30, обратно — в 21:30.