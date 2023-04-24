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«Пытаются омолодиться»: 50-летние дамы атакуют юнца вебкам-модель – чего они жаждут

24 апреля 2023, 07:32
Фото: freepik.com
Возрастные дамы смотрят парня вебкам-модель из Новосибирска

Новосибирец вебкам-модель рассказал о наплыве зрелых женщин на стримах

У работающего вебкам-моделью жителя Новосибирска Владимира* начали активно появляться возрастные клиентки со всего мира. Парень рассказал Atas.info, что они требуют от него на стриме, а психотерапевт Татьяна Ефанова объяснила, с чем связан наплыв зрелых дам в вебкам-сфере.

По словам 22-летнего новосибирца Владимира, обычно к нему на онлайн-трансляции попадали молодые женщины и даже мужчины разных возрастов. Но последнее время вебкам интересует больше зрелых женщин от 50 лет.

«Такие дамы в основном требуют внимания и общения. Просто поболтать за 200 баксов – это меня вполне устраивает. Они много рассказывают о себе, жалуются на начальство, проблемы с мужем. Многие из них успешные, бизнесвумен. Они просто хотят отвлечься и посмотреть на молодое тело. Некоторые, зачастую итальянки и француженки, иногда просят спеть песню – им нравится просто русский голос. Бывают дамы, которым нужно большее – от дай интимных советов или нарядись для меня в такой-то костюм, например. А одна даже требовала, чтобы я оценил ее внешность», - рассказал вебкам-модель.

Психотерапевт Татьяна Ефанова из Новосибирска пояснила, что зрелые женщины хотят самоутвердиться за счет вебкам-моделей мужского пола. Хотят почувствовать себя моложе.

«С молодыми им интереснее. Они могут дать новый опыт, новые силы. И здесь не обходиться без детско-родительских переносных отношений, когда хочется взгляд на себе ловить восхищенный. А молодые ребята сами смотрят на более зрелых, опытных», - высказала мнение специалист.

*Имя героя публикации изменено.

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#Секс#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Женщины
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