Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
По словам 22-летнего новосибирца Владимира, обычно к нему на онлайн-трансляции попадали молодые женщины и даже мужчины разных возрастов. Но последнее время вебкам интересует больше зрелых женщин от 50 лет.
«Такие дамы в основном требуют внимания и общения. Просто поболтать за 200 баксов – это меня вполне устраивает. Они много рассказывают о себе, жалуются на начальство, проблемы с мужем. Многие из них успешные, бизнесвумен. Они просто хотят отвлечься и посмотреть на молодое тело. Некоторые, зачастую итальянки и француженки, иногда просят спеть песню – им нравится просто русский голос. Бывают дамы, которым нужно большее – от дай интимных советов или нарядись для меня в такой-то костюм, например. А одна даже требовала, чтобы я оценил ее внешность», - рассказал вебкам-модель.
Психотерапевт Татьяна Ефанова из Новосибирска пояснила, что зрелые женщины хотят самоутвердиться за счет вебкам-моделей мужского пола. Хотят почувствовать себя моложе.
«С молодыми им интереснее. Они могут дать новый опыт, новые силы. И здесь не обходиться без детско-родительских переносных отношений, когда хочется взгляд на себе ловить восхищенный. А молодые ребята сами смотрят на более зрелых, опытных», - высказала мнение специалист.
*Имя героя публикации изменено.
Напомним, ранее Atas.info узнал о том, почему в Новосибирске появилось множество 30-летних девственниц.