Новосибирец вебкам-модель рассказал о наплыве зрелых женщин на стримах

У работающего вебкам-моделью жителя Новосибирска Владимира* начали активно появляться возрастные клиентки со всего мира. Парень рассказал Atas.info, что они требуют от него на стриме, а психотерапевт Татьяна Ефанова объяснила, с чем связан наплыв зрелых дам в вебкам-сфере.