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СГК объединила Новосибирск и Алтай в одну сеть

24 апреля 2023, 13:40
Фото: Pxhere. com
Новосибирские ТЭЦ объединили с Алтаем

СГК объединила Новосибирск и Алтайский край в один филиал

Сибирская генерирующая компания объединила в один филиал подразделения в Новосибирской области и Алтайском крае. Это сделано для максимально эффективного использования управленческих ресурсов.

"СГК создала Западно-Сибирский филиал. Новая структура объединила предприятия Новосибирского и Алтайского филиалов компании" , - цитирует ТАСС пресс-службу компании. 

В новый филиал войдут девять ТЭЦ, из них пять - в Новосибирской области. Кроме того, к нему присоединят теплосетевые подразделения. Реструктуризация направлена на максимальное использование управленческих ресурсов для решения масштабных задач - в частности, модернизацию и развитие теплосетей. 

 Новое подразделение возглавит Игорь Лузанов, ранее бывший директором Алтайского филиала СГК. Под его началом проходила реализация по обновлению теплосетевой инфраструктуры в Барнауле. 

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#Александр Ляхов#СГК#Сибирская генерирующая компания#Теплосети#Теплоснабжение#Экономика#Новосибирская область
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