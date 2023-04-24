СГК объединила Новосибирск и Алтай в одну сеть

В новый филиал войдут девять ТЭЦ, из них пять - в Новосибирской области. Кроме того, к нему присоединят теплосетевые подразделения. Реструктуризация направлена на максимальное использование управленческих ресурсов для решения масштабных задач - в частности, модернизацию и развитие теплосетей.