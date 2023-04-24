СГК объединила Новосибирск и Алтай в одну сеть

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
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Updated Сегодня, 13:42
"СГК создала Западно-Сибирский филиал. Новая структура объединила предприятия Новосибирского и Алтайского филиалов компании" , - цитирует ТАСС пресс-службу компании.
В новый филиал войдут девять ТЭЦ, из них пять - в Новосибирской области. Кроме того, к нему присоединят теплосетевые подразделения. Реструктуризация направлена на максимальное использование управленческих ресурсов для решения масштабных задач - в частности, модернизацию и развитие теплосетей.
Новое подразделение возглавит Игорь Лузанов, ранее бывший директором Алтайского филиала СГК. Под его началом проходила реализация по обновлению теплосетевой инфраструктуры в Барнауле.