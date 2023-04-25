Сам себе режиссер: девушек пугает мигрант, снимающих их на камеру в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:55
«Я с ним столкнулась на улице Софийской. Шла с работы и в нескольких метрах от дома мне встретился этот мужчина. Он просто следовал за мной и снимал все на камеру. Смеялся, как сумасшедший, я и подумала, что он не здоров», - рассказала Atas.info сибирячка Евгения.
Оказалось, с таинственным преследователем повстречались на ОбьГЭСе еще несколько девушек. Они пожаловались на мужчину в группе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте».
Женщины признались, что в полицию еще не заявляли. Но они это сделают коллективно, если узнают, что он снова докучает кому-то.
Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году мигранты совершили 666 преступлений в Новосибирской области. Часть из них - это убийства, другие - разбойные нападения.