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Сам себе режиссер: девушек пугает мигрант, снимающих их на камеру в Новосибирске

25 апреля 2023, 03:51
Фото: 1MI
Женщин запугал мигрант с камерой в Новосибирске

В Новосибирске девушек преследует мигрант с видеокамерой на ОбьГЭСе

Жительницы Новосибирска пожаловались на подозрительного мужчину, который преследует их на ОбьГЭСе. Некий мигрант снимает их на видеокамеру.
«Я с ним столкнулась на улице Софийской. Шла с работы и в нескольких метрах от дома мне встретился этот мужчина. Он просто следовал за мной и снимал все на камеру. Смеялся, как сумасшедший, я и подумала, что он не здоров», - рассказала Atas.info сибирячка Евгения.

Оказалось, с таинственным преследователем повстречались на ОбьГЭСе еще несколько девушек. Они пожаловались на мужчину в группе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте».

Женщины признались, что в полицию еще не заявляли. Но они это сделают коллективно, если узнают, что он снова докучает кому-то.

Дьявольское число преступлений совершили мигранты в Новосибирской области
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Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году мигранты совершили 666 преступлений в Новосибирской области. Часть из них - это убийства, другие - разбойные нападения.

#Алина Шефер#Маньяк#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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