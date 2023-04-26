Под Новосибирском молодой мужчина подорвался на гранате

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Об этом ЧП сообщили в телеграм-канале «Экстренный НСК». Трагедия произошла 25 апреля у реки возле улицы Агафонова
Очевидцы рассказали, что мужчина подорвался на гранате. Это видели рыбаки, находящиеся неподалеку, но они погибшего не опознали.
«Проводится проверка, опрашиваются свидетели. Выясняем причины и обстоятельства происшествия», - сообщили в СУ СКР Новосибирской области.
В соцсетях новосибирцы предполагают две версии ЧП. Первая, что мужчина привез гранату с зоны СВО и случайно отпустил предохранитель. Вторая – он хотел оглушить рыбу в реке.