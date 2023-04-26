atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Изображение материала

Под Новосибирском молодой мужчина подорвался на гранате

26 апреля 2023, 05:35
Фото: телеграм-канал «Экстренный НСК»
Неизвестный мужчина погиб после детонации гранаты в Куйбышеве Новосибирской области. Правоохранители начали расследование, проводят экспертизы.

Об этом ЧП сообщили в телеграм-канале «Экстренный НСК». Трагедия произошла 25 апреля у реки возле улицы Агафонова

Очевидцы рассказали, что мужчина подорвался на гранате. Это видели рыбаки, находящиеся неподалеку, но они погибшего не опознали.

«Проводится проверка, опрашиваются свидетели. Выясняем причины и обстоятельства происшествия», - сообщили в СУ СКР Новосибирской области.

В соцсетях новосибирцы предполагают две версии ЧП. Первая, что мужчина привез гранату с зоны СВО и случайно отпустил предохранитель. Вторая – он хотел оглушить рыбу в реке.

 

#Алина Шефер#Погиб#Граната#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Сотни могил с символикой ЧВК "Вагнер" появились на Гусинобродском кладбище
Сегодня, 04:03
Взрыв в Куйбышеве: погиб мужчина, работают саперы - что говорят новосибирцы о ЧП
Сегодня, 06:47
Названо имя нового начальника ГИБДД в Новосибирске — что о нем известно
Вчера, 08:16
Новый автобус до Толмачево запустили в Новосибирске: впечатления пассажиров
Вчера, 06:42
Бывший «мент»: почему самого кровожадно маньяка Новосибирска не могли поймать 18 лет
Вчера, 04:18
Новосибирская омбудсмен опасается «украинского» синдрома у бойцов СВО
Сегодня, 02:23