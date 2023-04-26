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В Новосибирске закупят противогазы для центра ГО и ЧС на 52 млн рублей

26 апреля 2023, 02:11
Фото: 1MI
20 тысяч противогазов закупят в Новосибирске
В Новосибирской области объявлен аукцион на закупку более 20 тысяч противогазов для ГО и ЧС, а также пожарной безопасности. Объявление о проведении аукциона было размещено на сайте государственных закупок.

Всего контракт оценивается в 52,4 миллиона рублей. В рамках данного контракта планируется приобрести 20 315 универсальных фильтрующих противогазов, каждый из которых обойдется в среднем в 2,5 тысячи рублей.

Ожидается, что противогазы защитят все органы дыхания, лицо и глаза от различных опасных паров, химических и биологических веществ, включая аммиак, хлор, радиоактивные вещества и другие опасные элементы. Каждый противогаз будет продаваться в комплекте с плечевой сумкой, которая дополнительно защитит данный предмет.

Стоит отметить, что требуется поставить товар в село Кирдановка Новосибирского района.

#Алина Шефер#Противогаз#Госзакупки#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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