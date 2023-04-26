В Новосибирске закупят противогазы для центра ГО и ЧС на 52 млн рублей

Ожидается, что противогазы защитят все органы дыхания, лицо и глаза от различных опасных паров, химических и биологических веществ, включая аммиак, хлор, радиоактивные вещества и другие опасные элементы. Каждый противогаз будет продаваться в комплекте с плечевой сумкой, которая дополнительно защитит данный предмет.