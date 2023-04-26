В Новосибирске закупят противогазы для центра ГО и ЧС на 52 млн рублей

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
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Updated Сегодня, 02:14
Всего контракт оценивается в 52,4 миллиона рублей. В рамках данного контракта планируется приобрести 20 315 универсальных фильтрующих противогазов, каждый из которых обойдется в среднем в 2,5 тысячи рублей.
Ожидается, что противогазы защитят все органы дыхания, лицо и глаза от различных опасных паров, химических и биологических веществ, включая аммиак, хлор, радиоактивные вещества и другие опасные элементы. Каждый противогаз будет продаваться в комплекте с плечевой сумкой, которая дополнительно защитит данный предмет.
Стоит отметить, что требуется поставить товар в село Кирдановка Новосибирского района.