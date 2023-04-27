Совместное исследование российского общества «Знание» и Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенное в 2023 году, показало, что просветительской организации доверяют 84% россиян в возрасте от 14 [лет] и старше, а среди школьников и студентов процент еще выше - 87% и 89% соответственно, — сообщается в релизе.