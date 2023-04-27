А вот ежегодного шествия «Бессмертного полка», как планировалось ранее, на этот раз не будет. Данный формат акции отменен во всех регионах России по соображениям безопасности. Однако на сайте ее организаторов сообщается, что вместо шествия можно будет почтить память участников ВОВ, используя другие форматы.