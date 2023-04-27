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День Победы в этот раз новосибирские власти планируют отпраздновать с размахом. Для жителей и гостей региона подготовлены интересные тематические мероприятия и акции, причем какие-то из них можно посетить уже в апреле.
Празднование Дня Победы началось с акции «Окна Победы», которая прошла 22 апреля. Спустя два дня, 24 апреля, на территории мемориального комплекса «Монумент Славы» началась акция «Георгиевская ленточка», а 26 апреля в 15.00 в кинотеатре им. Маяковского на Красном проспекте города Новосибирска все желающие увидели кинокартины «Город женщин» и «Этот день мы приближали как могли».
В четверг, 27 апреля, состоится пятый юбилейный «Диктант Победы». Также в преддверии праздника, восьмого числа, возле монумента Славы и у других городских памятников в десять часов вечера пройдет акция «Свеча памяти». А еще в этот день в Новосибирском театре оперы и балета пройдет концерт для ветеранов Великой Отечественной войны.
В День Победы, который выпадает в нынешнем году на вторник, в десять часов утра начнется парад войск Новосибирского гарнизона. Зрители смогут также увидеть в небе два самолета Су-34, организатором полетов является авиационный завод имени Чкалова. Также новосибирцев ждут праздничная программа под названием «Новосибирск. Во имя Победы!», спортивные состязания и кинопоказы.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил журналистам, что 9 мая по центру города пронесут знамена сибирских дивизий, участвовавших в Великой Отечественной войне.
«Будет парад. Пройдет техника, планируем сегодня и пролет авиационной группы», — отметил он.
А вот ежегодного шествия «Бессмертного полка», как планировалось ранее, на этот раз не будет. Данный формат акции отменен во всех регионах России по соображениям безопасности. Однако на сайте ее организаторов сообщается, что вместо шествия можно будет почтить память участников ВОВ, используя другие форматы.
В частности, предлагается разместить портреты солдат на одежде, бейджах, автомобилях или аватарках в соцсетях, участвовать в акции «Бессмертный полк» онлайн, а также рассказать о своих героических родственниках в соцсетях с хештегом #нашБессмертныйполк. Впоследствии эти посты будут размещены на онлайн-ресурсах «Бессмертного полка», а из фотографий создадут видеоколлаж.
«Бессмертный полк» в этом году в целях безопасности пройдет в других форматах. 9 мая — это праздник, и основным акцентом этого дня являются портреты наших героев, защищавших Родину. Каждый может выбрать удобный для себя формат «Бессмертного полка» и рассказать о своем герое», — сообщила сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.
К примеру, в Новосибирске запланировано мероприятие под названием «Герои с нами» — все желающие получат возможность напечатать портрет своего родственника — участника Великой Отечественной войны на футболке и надеть ее в День Победы. Футболку можно заказать в МФЦ начиная с24 апреля.
Салюты в честь Дня Победы устраиваются во всех городах, где проводится парад. Не станет исключением и Новосибирск.
«Вечером, безусловно, будет салют. Его назначает провести министр обороны […], и Новосибирск всегда входит в число городов, где проводится салют. Тем более что мы, напоминаю, город трудовой доблести», — подчеркнул в разговоре с представителями прессы мэр столицы Новосибирской области Анатолий Локоть.
Уточняется, что артиллерийский салют с набережной реки Оби, а также праздничный фейерверк с площадки за НОВАТом будут запущены 9 мая в период с 21.50 до десяти часов вечера.