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Стало известно в каких районах НСО пройдет «Бессмертный полк» в очном формате

28 апреля 2023, 06:35
Фото: 1MI

В Новосибирской области в очном формате проведут «Бессмертный полк» несколько районов

Несколько районов Новосибирской области наперекор просьбам властей планируют провести шествие «Бессмертный полк» 9 мая 2023 в очном формате. Местные жители пройдут по центральным улицам с портретами своих героев ВОВ.

Напомним, акцию «Бессмертный полк» в Новосибирске проведут в новом формате, как такого шествия не будет. Его отменили по всей стране в целях безопасности. Даже губернатор Андрей Травников просил глав районов придумать другие форматы акции.

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Точная информация о проведении акции будет известна в начале мая, но уже три района заявили, что устроят настоящее шествие. Так будет в Чистоозёрном, Баганском и Кочковском районах, пишет Горсайт.

Однако два района - Куйбышевский и Барабинский - еще не определились со своим решением. Вместо шествия «Бессмертный полк» предлагают провести «Автополк», «Герои с нами», «Стена Памяти» и «Смену аватаров» в социальных сетях.

 

#Алина Шефер#Город#Бессмертный полк#Новосибирск#Новосибирская область
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