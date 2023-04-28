Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Напомним, акцию «Бессмертный полк» в Новосибирске проведут в новом формате, как такого шествия не будет. Его отменили по всей стране в целях безопасности. Даже губернатор Андрей Травников просил глав районов придумать другие форматы акции.
Точная информация о проведении акции будет известна в начале мая, но уже три района заявили, что устроят настоящее шествие. Так будет в Чистоозёрном, Баганском и Кочковском районах, пишет Горсайт.
Однако два района - Куйбышевский и Барабинский - еще не определились со своим решением. Вместо шествия «Бессмертный полк» предлагают провести «Автополк», «Герои с нами», «Стена Памяти» и «Смену аватаров» в социальных сетях.