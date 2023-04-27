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На Оби откроют сезон навигации: дата и цены

27 апреля 2023, 10:42
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
На Оби откроют сезон навигации

В Новосибирской области откроют сезон навигации

В Новосибирске откроется сезон пассажирской навигации. Запуск пассажирских судов запланирован на 29 апреля.
«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области откроет новый сезон пассажирских перевозок водным транспортом по реке Обь. Движение будет осуществляться по двум пригородным речным линиям: «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал-Тихие зори», - указано на сайте регионального правительства.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин, по итогам конкурса право на перевозку пассажиров на речных судах в период 2023 года выиграл перевозчик ООО «Речфлот». Проезд до пристани «остров Кудряш» составит 110 рублей, до пристани «Седова Заимка» - 150 рублей, до пристани «Северо-Чемская» - 50 рублей. При этом дети смогут ездить по 50% тарифа.

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#Транспорт#Новосибирск#Александр Ляхов#Навигация#Река
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