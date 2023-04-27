На Оби откроют сезон навигации: дата и цены

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин, по итогам конкурса право на перевозку пассажиров на речных судах в период 2023 года выиграл перевозчик ООО «Речфлот». Проезд до пристани «остров Кудряш» составит 110 рублей, до пристани «Седова Заимка» - 150 рублей, до пристани «Северо-Чемская» - 50 рублей. При этом дети смогут ездить по 50% тарифа.