На Оби откроют сезон навигации: дата и цены

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области откроет новый сезон пассажирских перевозок водным транспортом по реке Обь. Движение будет осуществляться по двум пригородным речным линиям: «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал-Тихие зори», - указано на сайте регионального правительства.
По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин, по итогам конкурса право на перевозку пассажиров на речных судах в период 2023 года выиграл перевозчик ООО «Речфлот». Проезд до пристани «остров Кудряш» составит 110 рублей, до пристани «Седова Заимка» - 150 рублей, до пристани «Северо-Чемская» - 50 рублей. При этом дети смогут ездить по 50% тарифа.