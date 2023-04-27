Осторожно, фейк: новосибирцев напугали объявлением о сильной дезинфекции воды

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Согласно объявлению, горожан хотели оставить без воды на два дня — с утра 28 апреля по вечер 30-го. Говорилось, что специалисты начнут проводить хлорирование воды.
«В соцсетях появилась информация о якобы проводимой дезинфекции систем водоснабжения в Новосибирске. Это фейк. Холодная вода не отключается», — пояснили в пресс-центре мэрия.
Сибирякам «шутники» даже посоветовали сделать запасы питьевой водой. Мало ли, вдруг, работы затянутся.
«Я уже, с перепугу, накупила несколько бутылей воды. Обзвонила управляющую компанию, там были в шоке сами от этой новости», — рассказала читательница Atas.info.
Напомним, ранее глава СГК в Новосибирске сообщал, что воду начнут отключат в домах поэтапно только после завершения отопительного сезона. Позже появится график гидравлических испытаний.