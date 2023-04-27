atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Изображение материала

Осторожно, фейк: новосибирцев напугали объявлением о сильной дезинфекции воды

27 апреля 2023, 05:09
Фото: 1MI
Новосибирцев напугали объявлением об отключении воды - это фейк

В Новосибирске распространяют фейк о масштабной дезинфекции холодной воды хлором

Жителей Новосибирска якобы МУП «Водоканал» предупредил об отключении холодной воды. Это объявление в мэрии назвали фейком.

Согласно объявлению, горожан хотели оставить без воды на два дня — с утра 28 апреля по вечер 30-го. Говорилось, что специалисты начнут проводить хлорирование воды.

«В соцсетях появилась информация о якобы проводимой дезинфекции систем водоснабжения в Новосибирске. Это фейк. Холодная вода не отключается», — пояснили в пресс-центре мэрия.

Сибирякам «шутники» даже посоветовали сделать запасы питьевой водой. Мало ли, вдруг, работы затянутся.

«Я уже, с перепугу, накупила несколько бутылей воды. Обзвонила управляющую компанию, там были в шоке сами от этой новости», — рассказала читательница Atas.info.

Напомним, ранее глава СГК в Новосибирске сообщал, что воду начнут отключат в домах поэтапно только после завершения отопительного сезона. Позже появится график гидравлических испытаний.

#Алина Шефер#Общество#Вода#Отключение#Новосибирская область#Новосибирск
Подпишитесь
Сотни могил с символикой ЧВК "Вагнер" появились на Гусинобродском кладбище
Вчера, 04:03
Взрыв в Куйбышеве: погиб мужчина, работают саперы - что говорят новосибирцы о ЧП
Вчера, 06:47
Жара до +24 °C накроет Новосибирск — какие еще ждать сюрпризы от прогноза погоды?
Сегодня, 01:52
Диктант Победы 27 апреля 2023: официальный сайт, регистрация, тесты и вопросы
Вчера, 04:11
Загадка Обского моря: почему оно до сих пор не растаяло, и что это значит
Вчера, 10:33
Новосибирская омбудсмен опасается «украинского» синдрома у бойцов СВО
Вчера, 02:23