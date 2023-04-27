В Новосибирске умер профессор НГУ Виктор Плюснин

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
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Updated Сегодня, 03:29
Плюснин был ведущим советским и российским фотохимиком. Имел более 40-летний стаж преподавания студентам ФЕН НГУ.
В список его научных трудов входит около 300 публикаций, включая монографию по фотохимии галогенидных комплексов переходных металлов.
Его коллеги отметили, что все новосибирские химики являются его учениками. В знак благодарности и соболезнования направлены уважение и поддержка его близким. Прощание состоится 28 апреля.