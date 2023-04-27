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В Новосибирске умер профессор НГУ Виктор Плюснин

27 апреля 2023, 03:27
Фото: пресс-служба НГУ
Профессор НГУ Виктор Плюснин скончался в Новосибирске
Профессор кафедры физической химии НГУ, заведующий лабораторией фотохимических процессов ИХКГ СО РАН, Виктор Плюснин, скончался в Новосибирске 25 апреля. Об этом сообщают представители университета.

Плюснин был ведущим советским и российским фотохимиком. Имел более 40-летний стаж преподавания студентам ФЕН НГУ.

В список его научных трудов входит около 300 публикаций, включая монографию по фотохимии галогенидных комплексов переходных металлов.

Его коллеги отметили, что все новосибирские химики являются его учениками. В знак благодарности и соболезнования направлены уважение и поддержка его близким. Прощание состоится 28 апреля.

#Алина Шефер#НГУ#Скончался#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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