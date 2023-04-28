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В зону СВО отправили новосибирского «Вепря»

28 апреля 2023, 08:27
Фото: Скрин видео Минпромторга Новосибирской области
Бойцам СВО доставили гуманитарный груз

Из Новосибирска в зону СВО отправили «Вепря»

В зону специальной военной операции отправили автомобиль «Вепрь» из Новосибирской области. В нем находится гуманитарный груз.

Гуманитарный груз был собран по инициативе регионального Министерства промышленности и торговли. Как сообщает «ЧС Инфо», в состав вошли фургон УАЗ и грузовой ГАЗ «Вепрь».Благодаря транспортному средству бойцы смогут выполнять сложные задачи в период весенней распутицы.

В зону специальной военной операции доставили восемьдесят комплектов мобильных печей для палаток, наборы теплой одежды и сапог, нательное термобелье, три паллета мужских носков и 22 паллета утепленных зимних сапог.

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#Спецоперация#Новосибирск#Александр Ляхов#Зона СВО#Гуманитарная помощь#Автомобиль
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