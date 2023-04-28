В зону СВО отправили новосибирского «Вепря»

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Гуманитарный груз был собран по инициативе регионального Министерства промышленности и торговли. Как сообщает «ЧС Инфо», в состав вошли фургон УАЗ и грузовой ГАЗ «Вепрь».Благодаря транспортному средству бойцы смогут выполнять сложные задачи в период весенней распутицы.
В зону специальной военной операции доставили восемьдесят комплектов мобильных печей для палаток, наборы теплой одежды и сапог, нательное термобелье, три паллета мужских носков и 22 паллета утепленных зимних сапог.