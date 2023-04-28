В зону СВО отправили новосибирского «Вепря»

Гуманитарный груз был собран по инициативе регионального Министерства промышленности и торговли. Как сообщает «ЧС Инфо», в состав вошли фургон УАЗ и грузовой ГАЗ «Вепрь».Благодаря транспортному средству бойцы смогут выполнять сложные задачи в период весенней распутицы.