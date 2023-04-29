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В Новосибирске главой олимпийской школы по боксу стал Александр Митин

29 апреля 2023, 04:07
Фото: Мэрия Новосибирска
Александр Митин возглавил школу олимпийского резерва по боксу
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объявила о назначении нового главы спортивной школы олимпийского резерва по боксу. Им стал Александр Митин.

Митин, имеющий высшее педагогическое образование, является старшим тренером Новосибирской области. Он начал свою карьеру тренера в возрасте 18 лет в спортклубе по боксу «Чкаловец».

Также Александр был одним из основателей «СШОР по боксу». За время своей работы он воспитал 30 кандидатов в мастера спорта, 11 мастеров спорта, а также одного мастера спорта международного класса.

Даниил Тетерев, воспитанник Митина, является его самым успешным подопечным. Он стал трёхкратным победителем первенства Европы и финалистом первенства Мира.

Предыдущий директор спортивной школы, Сергей Татевосян, был отправлен в отставку 21 апреля вместе с главой управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска, Алексеем Толоконским.

Главный по новосибирскому спорту Толоконский уйдет на другую работу
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#Алина Шефер#Спорт#Спортсмены#Новосибирск#Новосибирская область
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