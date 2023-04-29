В Новосибирске главой олимпийской школы по боксу стал Александр Митин

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Митин, имеющий высшее педагогическое образование, является старшим тренером Новосибирской области. Он начал свою карьеру тренера в возрасте 18 лет в спортклубе по боксу «Чкаловец».
Также Александр был одним из основателей «СШОР по боксу». За время своей работы он воспитал 30 кандидатов в мастера спорта, 11 мастеров спорта, а также одного мастера спорта международного класса.
Даниил Тетерев, воспитанник Митина, является его самым успешным подопечным. Он стал трёхкратным победителем первенства Европы и финалистом первенства Мира.
Предыдущий директор спортивной школы, Сергей Татевосян, был отправлен в отставку 21 апреля вместе с главой управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска, Алексеем Толоконским.